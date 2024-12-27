Ограничена работа аэропортов Сочи и Казани. Военная операция, день 1038-й

над Брянской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской и Тульской областями и один — над Астраханской. Росавиация ограничила работу аэропортов Казани и Сочи. Также утром вводились ограничения на работу воздушных гаваней в Астрахани и Волгограда, их уже отменили. «Газета.Ru» ведет хронику событий.