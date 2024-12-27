Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены укреплять и развивать сотрудничество в экологической и туристической сферах. Перспективы такого взаимодействия рассмотрели на встрече министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат, которая приехала в Ташкент в рамках 7-го заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.