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Узбекистан и Египет будут сотрудничать в экологической и туристической сферах — меморандум

Речь идет в том числе об увеличении туристического потока между двумя странами, развитии творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижении национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены укреплять и развивать сотрудничество в экологической и туристической сферах. Перспективы такого взаимодействия рассмотрели на встрече министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат, которая приехала в Ташкент в рамках 7-го заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В ходе встречи делегатам рассказали о ряде экологических инициатив, запущенных в стране для озеленения, решения проблем окружающей среды, предотвращения пыльно-песчаных бурь и восстановления экосистемы региона Приаралья.

В этом направлении Абдухакимов отметил интерес к египетскому проекту по посадке 100 млн деревьев в Синайской пустыне и в других районах страны. Особо отмечена инициатива президента, который объявил 2025 год в Узбекистане «Годом охраны окружающей среды и “зеленой” экономики.

В рамках встречи стороны также обсудили разработку «Программы сотрудничества в сфере туризма между правительствами Узбекистана и Египта на 2025 — 2027 годы». Особое внимание уделили росту туристического потока между двумя странами, развитию творческого, инклюзивного и экотуризма, продвижению национальной культуры, искусства и исторического наследия двух стран среди туристов.

В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области экологического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Арабской Республикой Египет.

«В этом контексте стороны договорились о регулярном проведении двусторонних консультаций для мониторинга реализации подписанного меморандума и выработки новых инициатив, способствующих укреплению сотрудничества в экологической и туристической сферах», — отметили в министерстве.

Достигнута договоренность создать рабочую группу и назначить ответственных от двух министерств.

Делегация Египта также посетила Ситуационный Центр министерства экологии, где ознакомилась с системой мониторинга окружающей среды, внедрением цифровых технологий для отслеживания экологических нарушений и механизмами оперативного реагирования на них.

туризм и отдых
экология