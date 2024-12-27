Участник СВО из Тольятти Александр Шарков станет главой Волжского района

Родившийся в 1999 году Александр Шарков в 2015 году окончил Тольяттинский индустриально-педагогический колледж по специальности «Строительство, эксплуатация зданий и сооружений», после чего до 2022 года посвятил себя ВС РФ. С 2023 года он обучается в ТГУ, специальность «Менеджмент, логистика и управление цепями поставок», с этого же года является председателем СРОО НКО «Возвращение» и общественным представителем в Самарской области «Ассоциация ветеранов СВО». С января 2024 года входит в состав комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ. Семейное положение: женат.