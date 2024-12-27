Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европа должна быть наказана всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев заявил, что именно Европа стала главным оплотом русофобии в мире и повинна в срыве стамбульских переговоров.
«Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе», — написал Медведева.