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Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами

Медведев призвал помогать любым деструктивным процессам в Европе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Европа должна быть наказана всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале Медведев заявил, что именно Европа стала главным оплотом русофобии в мире и повинна в срыве стамбульских переговоров.

«Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе», — написал Медведева.

Медведев Дмитрий