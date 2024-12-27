Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробности

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Ряд предприятий Приморского края готовы принять на работу граждан Узбекистана и установить отношения сотрудничества в сфере трудовой миграции, сообщает ИА «Дунё».
Представители Генерального консульства Узбекистана встретились с руководителем Агентства международного сотрудничества правительства Приморского края России Алексеем Старичковым, директором Департамента координации деятельности правоохранительных органов правительства Валерием Исаченко и руководителем Управления по контролю за миграционным процессом Александром Шишко.
Участники переговоров отметили, что в ходе визита в конце ноября в Узбекистан делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко были достигнуты договоренности по вопросам организованного привлечения граждан республики к работе в российском регионе.
Речь шла о планах организовать повторный визит делегации правительства Приморского края в Узбекистан в конце января 2025 года, чтобы реализовать данные договоренности.
«На первом этапе будут приняты на работу граждане, проживающие в Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областях, по согласованию с соответствующими моноцентрами и профессиональными колледжами, расположенными в этих регионах Узбекистана. Перед выездом для них будут организованы курсы языковой и профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.
Российская сторона проинформировала узбекских дипломатов о том, что в настоящее время 14 предприятий Приморского края готовы принять на работу граждан Узбекистана и установить отношения сотрудничества в сфере трудовой миграции, обеспечить работникам все необходимые условия.