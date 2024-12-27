Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробности

«На первом этапе будут приняты на работу граждане, проживающие в Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областях, по согласованию с соответствующими моноцентрами и профессиональными колледжами, расположенными в этих регионах Узбекистана. Перед выездом для них будут организованы курсы языковой и профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.