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Ряд предприятий Приморского края готовы трудоустроить граждан Узбекистана — подробности

Узбекские дипломаты провели переговоры с членами правительства Приморского края России, на которых обсудили вопросы организации упорядоченной трудовой миграции из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Ряд предприятий Приморского края готовы принять на работу граждан Узбекистана и установить отношения сотрудничества в сфере трудовой миграции, сообщает ИА «Дунё».

Представители Генерального консульства Узбекистана встретились с руководителем Агентства международного сотрудничества правительства Приморского края России Алексеем Старичковым, директором Департамента координации деятельности правоохранительных органов правительства Валерием Исаченко и руководителем Управления по контролю за миграционным процессом Александром Шишко.

Участники переговоров отметили, что в ходе визита в конце ноября в Узбекистан делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко были достигнуты договоренности по вопросам организованного привлечения граждан республики к работе в российском регионе.

Речь шла о планах организовать повторный визит делегации правительства Приморского края в Узбекистан в конце января 2025 года, чтобы реализовать данные договоренности.

В ходе встреч с компетентными министерствами и ведомствами Узбекистана будет обсужден вопрос открытия представительства Приморского края в Узбекистане. Планируется также проведение встреч в Агентстве по миграции в Сырдарьинской, Самаркандской и Бухарской областях.

«На первом этапе будут приняты на работу граждане, проживающие в Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областях, по согласованию с соответствующими моноцентрами и профессиональными колледжами, расположенными в этих регионах Узбекистана. Перед выездом для них будут организованы курсы языковой и профессиональной подготовки», — говорится в сообщении.

Российская сторона проинформировала узбекских дипломатов о том, что в настоящее время 14 предприятий Приморского края готовы принять на работу граждан Узбекистана и установить отношения сотрудничества в сфере трудовой миграции, обеспечить работникам все необходимые условия.