Ильсур Метшин поблагодарил отельеров Казани за размещение жителей домов, пострадавших от атаки БПЛА

Атаке беспилотников подверглись дома Советского, Кировского и Приволжского районов Казани. Жители были эвакуированы — часть из них начали пускать в квартиры в тот же день, другие на время остановились у родственников или в отелях. Так, порядка 70 жителей домов №№ 31а, 33 и 34 по ул. Клары Цеткин разместили в гостиницах «Релита», «Центральная», «Волга» и в отеле «Сафар». По последним данным, ремонт кровли и восстановление теплового контура в доме № 31а завершили, вчера жители начали возвращаться в свои квартиры.