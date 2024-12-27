Ильсур Метшин поблагодарил отельеров Казани за размещение жителей домов, пострадавших от атаки БПЛА

В исполкоме столицы Татарстана состоялось совещание с представителями гостиничного бизнеса. Встречу провела вице-мэр Казани Евгения Лодвигова, она поблагодарила отельеров от лица главы города Ильсура Метшина за размещение жителей домов, которые 21 декабря пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов. Всего гостиницы города оперативно приняли и разместили около 100 человек, семь из них остаются в номерах.
«По поручению и от имени мэра Казани Ильсура Метшина хочу выразить вам слова огромной благодарности после происшествия, которое произошло у нас в субботу. Вы не остались равнодушными и оперативно отреагировали на нашу просьбу помочь и безвозмездно разместить жителей поврежденных домов после атаки БПЛА. Я искренне благодарю вас за неоценимую и своевременную помощь, за вашу отзывчивость и неравнодушие», — обратилась Евгения Лодвигова к отельерам.
Атаке беспилотников подверглись дома Советского, Кировского и Приволжского районов Казани. Жители были эвакуированы — часть из них начали пускать в квартиры в тот же день, другие на время остановились у родственников или в отелях. Так, порядка 70 жителей домов №№ 31а, 33 и 34 по ул. Клары Цеткин разместили в гостиницах «Релита», «Центральная», «Волга» и в отеле «Сафар». По последним данным, ремонт кровли и восстановление теплового контура в доме № 31а завершили, вчера жители начали возвращаться в свои квартиры.
В гостиницы «Армения», «Ногай» и «Биляр Палас» заселили казанцев, проживающих в ЖК «Лазурные небеса» и домах №№ 3, 5 и 7 по ул. Красной Позиции. Всего около 20 человек. Сейчас в ЖК «Лазурные небеса» продолжают устранять опасные тяжелые элементы, имеющие риск обрушения. Специалисты работают и в самом здании с тепловым контуром у выбитых окон. Решение о возвращении жильцов в квартиру примут в ближайшее время. На улице Красной Позиции продолжают установку окон, которые выбили ударной волной.
Для временного проживания жителей Советского и Кировского районов были также подготовлены гостиницы «Мираж», Suleiman Palace, «Рамада», «Биляр ИНН», Cosmos Kazan Hotel, «Татарстан», «Azimut Отель Бауман Казань».
Казанцам из ЖК «Манхэттен», где дрон попал в шпиль, предлагали остановиться в гостинице «Кварт». Однако инженерные коммуникации дома повреждены не были, обращений по размещению не поступало. Сейчас завершены работы по демонтажу аварийных плиток, а также сняты непригодные для использования конструкции. Ведется проверка жилья на наличие повреждений.
В заседании приняли участие председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, директор комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова и другие.
Напомним, после атаки БПЛА Ильсур Метшин провел рабочие совещания на территории всех домов, которые пострадали от ударов БПЛА. Мэр поручил обеспечить горячим питанием всех жителей, которые обратятся за помощью, а также предоставить им временное размещение на время восстановительных работ.
Диляра Гафурова.