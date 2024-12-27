Экс-мэр Владивостока Пушкарёв отправился на СВО

В войсках сейчас также находится экс-мэр приморского города Большой Камень Рустям Абушаев. Он не был осуждён — чиновник принял решение уйти на СВО за день до того, как к нему пришли с обыском. Чиновника подозревали в махинациях с землёй на предыдущем месте работы — несколько лет он возглавлял Надеждинский район Приморского края. Именно на его территории запланировано строительства города-спутника Владивостока, проект которого одобрил президент РФ.