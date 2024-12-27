Экс-мэр Владивостока Пушкарёв отправился на СВО

Отбывающий наказание по приговору о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв убыл в зону проведения специальной военной операции. Информацию об этом подтвердил адвокат экс-чиновника. Подробности в материале vl.aif.ru.
Отправили в войска.
Осуждённый экс-мэр приморской столицы отбывал наказание в исправительной колонии ИК-33 в приморском городе Спасске-Дальнем. Здесь, к слову, находится основной актив семьи опального чиновника — предприятие «Спасскцемент».
Пушкарёв уже отбыл за решёткой половину 15-летнего срока заключения, которое определил ему Тверской суд Москвы. Владивостокского чиновника судили в столице, так как обвинение было уверено, что ни один суд в Приморье не сможет рассмотреть его дело объективно.
В октябре адвокаты Игоря Пушкарёва объявили, что их подзащитный подписал контракт с министерством обороны России. Пушкарёв, по словам защитников, несколько раз подавал прошение об отправке на СВО, однако получилось это сделать только сейчас. Причины этого, как и причины того, что в войска его отправили только сейчас, не сообщаются.
Единственный выход.
Решение об уходе в войска осуждённый глава Владивостока принял после того, как стало понятно, что он не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение из-за полученного в ИТК взыскания.
Сейчас Игорь Пушкарёв уже убыл из колонии. После прохождения обучения в военных лагерях его отправят в действующую армию. В каком качестве будет проходить службу экс-чиновник, пока не известно. По словам адвоката бывшего мэра, он не имеет права обсуждать условия контракта, его сроки, а также причину задержки с отправкой.
Наблюдатели в приморской столице сходятся во мнении, что в ближайшее время в Приморье Пушкарёв вернётся свободным человеком. Такое возможно, если экс-чиновник получит государственную награду за участие в боевых действиях или будет ранен в бою.
15-летний срок и многомиллионный штраф.
Игорю Пушкарёву 50 лет. Он возглавлял Владивосток с 18 мая 2008 по 3 ноября 2017 года.
В июне 2016 Пушкарёва арестовали. 9 апреля 2019 года Тверской суд Москвы признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ). Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
В январе 2020 года Генпрокуратура решила взыскать 3 млрд 281 млн руб. необоснованного дохода с братьев Пушкарёвых и предприятий, входящих в группу «Востокцемент». Позже сумма требований была уменьшена до 1,452 млрд рублей. Суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объёме.
Комментаторы в приморском сегменте социальных сетей ехидно замечают, что с цементом на СВО теперь проблем точно не будет — принадлежащий семье Пушкарёва завод «Спасскцемент» продолжает успешно работать даже после ареста и заключения экс-чиновника.
Несчастливое место.
Игорь Пушкарёв стал уже вторым осуждённым экс-мэром Владивостока, который отправился на фронт. Ранее контракт на СВО подписал Олег Гуменюк — он возглавлял приморскую столицу с апреля 2018 по май 2019 года. 18 мая 2021 года Гуменюк ушёл в отставку с должности главы города. Это было совместным решением полпреда президента РФ по ДФО Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Экс-мэра обвинили в получении взяток на сумму около 38 миллионов рублей, покровительстве похоронному бизнесу в приморской столице и злоупотреблении должностными полномочиями.
Гуменюка приговорили к 16 с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий.
По сообщению социальных сетей, Олег Гуменюк служит в одном из ремонтных подразделений, которое занимается восстановлением тяжёлой техники. Ранее сообщалось, что на СВО он получил тяжёлое ранение и лишился ноги, однако позже эта информация не нашла подтверждения.
Арестантская рота.
По сообщению новых медиа, вместе с Игорем Пушкарёвым в зону проведения специальной военной операции отправится и экс-руководитель муниципальной службы Владивостока Игорь Бабынин. Он подписал контракт с минобороны в одно время с экс-мэром.
Бывший руководитель МУП «Некрополь» также был приговорён к длительному сроку заключения за получение взяток.
В войсках сейчас также находится экс-мэр приморского города Большой Камень Рустям Абушаев. Он не был осуждён — чиновник принял решение уйти на СВО за день до того, как к нему пришли с обыском. Чиновника подозревали в махинациях с землёй на предыдущем месте работы — несколько лет он возглавлял Надеждинский район Приморского края. Именно на его территории запланировано строительства города-спутника Владивостока, проект которого одобрил президент РФ.
Группу чиновников районной администрации подозревают в фиктивном выделении земельных участков льготникам. Получив бесплатно землю, инвалиды, на которых оформили землю, сразу же продали её. Разрозненные земельные участки оказались в собственности аффилированных с чиновниками лиц.
Расследование этого дела продолжается. Рустям Абушаев сперва ушёл в добровольческий отряд «Тигр», созданный в Приморье, а затем заключил контракт с министерством обороны. За героизм, проявленный в бою, его уже наградили орденами и медалями. Сам Абушаев — в прошлом военный, он служил в частях специального назначения, дислоцированных в Приморье. После его исчезновения следствие объявило его в розыск, который был приостановлен из-за участия чиновника в СВО.
Ещё одним владивостокским чиновником, который планирует уйти на фронт, стал Салават Галиев. Экс-руководителя дирекции общественных пространств приморской столицы приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о получении взяток от подрядчиков.
А якобы ушедшего на фронт бывшего руководителя муниципального автобусного хозяйства Руслана Самигуллина арестовали в Ростове-на-Дону. Там бывший директор МУП «ВПОПАТ-1» скрывался от следствия. Его подозревают в получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконном обороте специальных технических средств.