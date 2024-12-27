Местные власти создадут координационные советы в Минске и областных центрах

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Новые межведомственные советы появятся в Минске и областных центрах в будущем году, следует из официально опубликованного постановления Совмина Беларуси.
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», — сказано в документе.
Речь идет о координационных советах по государственной защите детей. Их создадут облисполкомы и Мингорисполком.
«Председателем координационного совета, как правило, является заместитель председателя местного исполнительного и распорядительного органа», — сказано в положении о советах.
Также туда войдут другие представители госорганов и общественных организаций. Собираться советы будут не реже, чем один раз в полгода. В документе не прописано подробно, какие именно аспекты защиты прав детей будут обеспечивать советы.
Согласно закону «О правах ребенка», государство гарантирует детям права на охрану и укрепление здоровья, достойный уровень жизни, защиту от эксплуатации и насилия, льготный проезд и так далее.