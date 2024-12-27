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Нижегородская мэрия учредила Чкаловскую премию в размере 1 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода 26 декабря 2024 года утвердила новое положение о Чкаловской премии, документ опубликован на сайте мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Тем же постановлением администрация отменила распоряжение 20-летней давности «Об учреждении премии имени В. П. Чкалова». В прежней версии премию вручали за формирование гражданского сознания; за разработку инновационной техники; за подготовку молодежи к военной службе; за патриотическое воспитание. Размер премии составлял 30 тыс. руб.

В новой версии премию будут присуждать в целях поощрения коллективов муниципальных образовательных организаций за развитие технической направленности дополнительного образования детей и подготовку их к получению инженерно-технических специальностей. Размер премии составит 1 млн руб., как и прежде, ее будут присуждать раз в два года.