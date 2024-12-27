Нижегородская мэрия учредила Чкаловскую премию в размере 1 млн рублей

В новой версии премию будут присуждать в целях поощрения коллективов муниципальных образовательных организаций за развитие технической направленности дополнительного образования детей и подготовку их к получению инженерно-технических специальностей. Размер премии составит 1 млн руб., как и прежде, ее будут присуждать раз в два года.