Нижегородская мэрия учредила Чкаловскую премию в размере 1 млн рублей

Тем же постановлением администрация отменила распоряжение 20-летней давности «Об учреждении премии имени В. П. Чкалова». В прежней версии премию вручали за формирование гражданского сознания; за разработку инновационной техники; за подготовку молодежи к военной службе; за патриотическое воспитание. Размер премии составлял 30 тыс. руб.
В новой версии премию будут присуждать в целях поощрения коллективов муниципальных образовательных организаций за развитие технической направленности дополнительного образования детей и подготовку их к получению инженерно-технических специальностей. Размер премии составит 1 млн руб., как и прежде, ее будут присуждать раз в два года.