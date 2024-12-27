«Ъ»: воевавшая под Курском наемница оказалась солдатом датской обороны

Вследствие это приговор женщине, скорее всего, будет вынесен заочно, как и многим другим наемникам, воюющим на стороне ВСУ. Так, в октябре суд заочно приговорил наемницу из Грузии Русудани Иванеишвили к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Следствие установило, что Иванеишвили прошла военную подготовку на одной из тренировочных баз «Грузинского национальный легион», после чего принимала участие в боевых действиях против ВС РФ. Женщину призвали виновной по статье 359 УК РФ («Наемничество»).