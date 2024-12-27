Завершилась осенняя сессия парламента Молдовы

«Утром новостные ленты нас всех огорчили: Termoelectrica просит увеличения тарифов на 740 леев в Кишиневе, цена за гигакалорию может составить 2 564 лея, клиентам CET-Nord придётся платить 2 612 леев за гигакалорию, или больше на 793 лея. Комратские теплоцентрали просят увеличить тариф на 896 леев — до 3 778 леев».