Завершилась осенняя сессия парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Осенняя сессия молдавского парламента 2024 года завершилась в четверг, 26 декабря. По итогам пленарного заседания депутаты приняли проект постановления, который это предусматривает.
На последнем заседании сессии несколько депутатов выступили с речами и подвели итоги этого года, в том числе коснувшись прогресса, достигнутого в некоторых ключевых областях.
Оппозиционный блок «Победа» в заседании не участвовал, заявив, что законодательный форум перестал выполнять свои функции и игнорирует инициативы оппозиции.
Другие представители парламентской оппозиции, народные избранники Блока коммунистов и социалистов (БКС), выдвинули ряд инициатив, которые не нашли поддержки правящего большинства.
Так, депутат БК С Владимир Односталко предложил заслушать министра энергетики и премьер-министра Дорина Речана по поводу резкого повышения тарифов на электроэнергию, тепло и воду.
«Утром новостные ленты нас всех огорчили: Termoelectrica просит увеличения тарифов на 740 леев в Кишиневе, цена за гигакалорию может составить 2 564 лея, клиентам CET-Nord придётся платить 2 612 леев за гигакалорию, или больше на 793 лея. Комратские теплоцентрали просят увеличить тариф на 896 леев — до 3 778 леев».
Однако правящая PAS эту инициативу проигнорировала.
Кроме того, в связи с 30-летием со дня принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии" депутат БКС Иванна Кексал призвала к возобновлению диалога между Парламентом Республики Молдова и Народным собранием Гагаузии. Правящее большинство оставило этот призыв без внимания.
Традиционно заседание завершилось чествованием государственных символов Республики Молдова.
Согласно Положению, Парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенний сезон начинается в сентябре и не может превышать конец декабря. Весенняя сессия начинается в феврале и не может превышать конец июля.