Глава Башкирии вручил спасателям государственные награды.

"От имени жителей республики говорю вам слова искренней благодарности. Спасибо всем пожарным и спасателям, Главному управлению МЧС России по Республике Башкортостан, Государственному комитету республики по чрезвычайным ситуациям за мужество, профессионализм, готовность прийти на помощь в любую минуту. Ваша профессия — одна из самых важных, уважаемых и благородных. Мы гордимся спасателями республики, которые всегда выполняют свою работу добросовестно, самоотверженно и в высшей степени профессионально. Только в этом году вы спасли более 1 600 жизней.