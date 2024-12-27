Глава Башкирии вручил спасателям государственные награды.

Сегодня, 27 декабря, в День спасателя России Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды республики и поздравил спасателей с их профессиональным праздником.
"От имени жителей республики говорю вам слова искренней благодарности. Спасибо всем пожарным и спасателям, Главному управлению МЧС России по Республике Башкортостан, Государственному комитету республики по чрезвычайным ситуациям за мужество, профессионализм, готовность прийти на помощь в любую минуту. Ваша профессия — одна из самых важных, уважаемых и благородных. Мы гордимся спасателями республики, которые всегда выполняют свою работу добросовестно, самоотверженно и в высшей степени профессионально. Только в этом году вы спасли более 1 600 жизней.
Вы также помогаете жителям других регионов и стран. В апреле этого года вы участвовали в ликвидации последствий разрушительного половодья в Оренбургской области. Непростая ситуация, связанная с дождевым паводком, сложилась летом и в нашей республике. Благодаря слаженной работе республиканских ведомств и экстренных служб не допущено случаев гибели и травмирования людей.
Спасательные службы совместно с администрациями муниципалитетов оперативно провели эвакуацию людей, оказали адресную помощь", — отметил Радий Хабиров.
Особо Глава региона подчеркнул, что спасатели и пожарные помогают также в доставке гуманитарной помощи в зону СВО, сопровождении военнослужащих-отпускников.
"Сегодня в зале — настоящие герои, которые достойно себя проявили в ходе спасения людей в чрезвычайных ситуациях и происшествиях, при проведении гуманитарных операций.
Начальник поисково-спасательного подразделения Евгений Сергеевич Кобыща с начала специальной военной операции 13 раз выезжал в зону СВО, сопровождая отпускников. За 16 лет службы многократно участвовал в эвакуации жителей при пожарах и подтоплениях. В этом году в Белорецке Евгений Сергеевич эвакуировал 6 человек, в том числе двух детей из горящего здания. Во время летнего паводка помог эвакуироваться двумстам жителям деревень Озерный Абзелиловского района и Миндигулово Бурзянского.
Под руководством заместителя начальника зонального отряда в Туймазах Айнура Фирзатовича Галеева проведено более 1 200 поисково-спасательных работ, в которых спасено более 2 тысяч человек, оказана помощь более 2,5 тысячам пострадавшим. Айнур Фирзатович неоднократно сопровождал автоколонны с военнослужащими, участвовал в доставке гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую область. Сегодня Айнур Фирзатович награждается благодарностью Главы Республики Башкортостан.
Рустам Мурсалимович Ахмадеев также отмечен благодарностью Главы республики. Он руководил ликвидацией последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Приютово Белебеевского района. В ходе разбора завалов были спасены 5 человек. В декабре 2021 года руководил тушением пожара в нефтеналивном парке предприятия «Пилот» в Туймазах. Благодаря умелым действиям и своевременно принятым решениям дальнейшее развитие пожара было пресечено. В этом году в одном из уфимских многотквартирных домов пожар заблокировал единственный выход для эвакуации. Подполковник внутренней службы, старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Виль Равилевич Сафин грамотно организовал спасательную операцию. Было спасено 62 человека, из них 27 детей", — сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики отметил, что Башкортостан гордится спасателями.
«Вы — наши герои. Искренне желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть новогодние каникулы пройдут спокойно, без происшествий».