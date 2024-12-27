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«Широкий жест» правительства не спасет жителей Молдовы от полного бессилия перед зверскими ценами на отопление и свет: Власти решили увеличить компенсации на 200 леев при росте тарифов на 30 процентов

С 1 января 2025 в Молдове дорожает на треть отопление, электричество, вода.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы увеличит размер компенсаций в отопительный период на 200 леев.

По словам министра труда Алексея Бузу, минимальный размер будет увеличен до 500 леев вместо 300, а максимальный — до 1000 вместо 800.

«Широкий жест» был сделан, видимо, чтобы потом сказать, что ПАС и Санду «спасли» народ Молдовы от Кремля и согрели в холодный период.

И без того компенсации получают далеко даже не половина нуждающихся жителей Молдовы.

Так еще и после роста цен на газ в 1 декабря 2024 на 30 процентов, примерно на треть вырастут тарифы на отопление с 1 января 2025.

В Кишиневе отопление, которое поставляет Termoelectrica, подорожает на 740 леев, гигакалория составит 2564 лея (без НДС). Для жителей Бельц — клиентов CET-Nord стоимость гигакалории увеличится на 793 лея и будет стоить 2612 леев (без НДС). Заявка отправлена в НАРЭ.

Termoelectrica требует увеличить и тарифы на электричество, которое она вырабатывает.

Apa-Canal Chisinau также потребовал увеличить тарифы на воду.

ЖКХ