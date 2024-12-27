В Челябинской области с 1 января 2025 года вырастут пенсии

В Соцфонде объяснили на примере. Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 17 110 рублей в месяц, а будь он неработающим, получал бы 24 878 рублей. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 24 878 рублей (то есть с учетом всех индексаций). Сумма полученного увеличения от индексации 1816 рублей в месяц (7,3% от 24 878 рублей) будет прибавлена к получаемой пенсии 17110 рублям. Итого на руки он будет получать 18926 рублей (17110 + 1816). При этом полный размер пенсии с учетом пропущенных индексаций до 2025 будет выплачиваться только после прекращения пенсионером трудовой деятельности.