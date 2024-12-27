В Челябинской области с 1 января 2025 года вырастут пенсии

С 1 января 2025 года Отделение Социального фонда России по Челябинской области проиндексирует на 7,3% страховые пенсии работающих и неработающих граждан. В этом году принято решение, что получатели страховых пенсий будут ежегодно получать прибавку. До этого индексацию пенсионер получал только после увольнения.
— С 1 января 2025 года все виды страховых пенсий, в том числе пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться Отделением СФР независимо от того, работает пенсионер или нет. Перерасчет пенсий с учетом индексации будет произведен автоматически и беззаявительно, — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Для работающих пенсионеров уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую он получает сейчас, а от той, которую мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.
В Соцфонде объяснили на примере. Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 17 110 рублей в месяц, а будь он неработающим, получал бы 24 878 рублей. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 24 878 рублей (то есть с учетом всех индексаций). Сумма полученного увеличения от индексации 1816 рублей в месяц (7,3% от 24 878 рублей) будет прибавлена к получаемой пенсии 17110 рублям. Итого на руки он будет получать 18926 рублей (17110 + 1816). При этом полный размер пенсии с учетом пропущенных индексаций до 2025 будет выплачиваться только после прекращения пенсионером трудовой деятельности.
Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году так же, как и раньше. Это относится к таким видам обеспечения, как государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата, которая является одной из самых распространенных социальных льгот для пенсионеров. Все перечисленные выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.
Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат.
При этом правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше 7,3%.