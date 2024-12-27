Эстония поставила на охрану подводного энергокабеля корабли ВМФ

«Министр обороны Ханно Певкур и командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что в пятницу утром военно-морской флот начнет охранять морской кабель Estlink 1 патрульными кораблями», — цитирует пресс-релиз Минобороны Эстонии «Интерфакс».
В военном ведомстве уточнили, что эстонский патруль будет действовать в контакте с ВМС Финляндии.
Певкур объяснил привлечение военного флота необходимостью реакции на разрушение энергокабеля Estlink 2. По его словам, патруль позволит ответить в случае атаки на критически важную инфраструктуру и станет сигналом, свидетельствующим о готовности защищать энергетическое соединение между Эстонией и Финляндией.
Министр обороны Эстонии также подчеркнул, что о дежурстве патрулей ВМФ республики в Балтийском море поставлен в известность Верховный главнокомандующий европейскими силами НАТО. В планах главы ведомства — обсуждение участия союзников в защите критически важных объектов.
Повреждение на подводном электрокабеле Estlink 2 в Эстонии зафиксировали 25 декабря. По предварительным оценкам, восстановление его работоспособности займет до семи месяцев. Власти Эстонии и Финляндии не исключают, что повреждение кабеля было совершено одним из судов, которые находились в зоне его пролегания.
26 декабря стало известно о задержании в Балтийском море погранслужбой Финляндии нефтяного танкера Eagle S. Предполагается, что судно могло повредить электрокабель Estlink 2. При проверке выяснилось, что у корабля на якорной цепи отсутствует якорь. Танкер выходит в море под флагом Островов Кука. Предполагается, что он перевозит российскую нефть.