Эстония поставила на охрану подводного энергокабеля корабли ВМФ

Повреждение на подводном электрокабеле Estlink 2 в Эстонии зафиксировали 25 декабря. По предварительным оценкам, восстановление его работоспособности займет до семи месяцев. Власти Эстонии и Финляндии не исключают, что повреждение кабеля было совершено одним из судов, которые находились в зоне его пролегания.