Губернатор Кубани поздравил спасателей с профессиональным праздником.

«Они ежедневно рискуют своими жизнями, спасая людей и их имущество, проявляют высокие личные качества взаимопомощи, всегда знают, как оперативно действовать в экстренных случаях. В любой момент всегда первыми приходят на выручку — при пожарах и любых ЧС. И сегодня, принимая участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, на деле доказывают верность профессии. В эти дни многие из них усердно трудятся в Анапе и Темрюкском районе — спасают экологию нашего побережья», — написал Вениамин Кондратьев.