Губернатор Кубани поздравил спасателей с профессиональным праздником.
В своем telegram-канале он подчеркнул, что работа спасателя требует стойкости, мужества и благородства.
«Они ежедневно рискуют своими жизнями, спасая людей и их имущество, проявляют высокие личные качества взаимопомощи, всегда знают, как оперативно действовать в экстренных случаях. В любой момент всегда первыми приходят на выручку — при пожарах и любых ЧС. И сегодня, принимая участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе, на деле доказывают верность профессии. В эти дни многие из них усердно трудятся в Анапе и Темрюкском районе — спасают экологию нашего побережья», — написал Вениамин Кондратьев.
Ранее губернатор Кубани поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Он отметил, что более 130 тысяч километров электросетей находятся в зоне ответственности энергетиков региона. Каждый из 10 тысяч работников этой отрасли обеспечивают стабильную работу энергосетевого комплекса Кубани.