Кубанские депутаты прокомментировали действия властей по ликвидации выброса нефти

«В первые дни экологической катастрофы главной силой, вышедшей на уборку пляжей, стали сами анапчане — муниципальные власти, представители казачества, предприниматели, волонтеры, добровольцы из числа обычных жителей города-курорта», — рассказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Морарь «Единая Россия».
Депутат также отметил, что глава города-курорта и команда главы сделали все возможное в рамках своих полномочий для организации работ по ликвидации последствий ЧС, придали этой работе централизованный, слаженный характер.
Депутат Госдумы Иван Демченко «Единая Россия» отметил, что сейчас все действия федеральных и региональных властей направлены на максимально быстрое решение проблемы.
«По поручению губернатора Краснодарского края создан региональный оперативный штаб, а для эффективного реагирования и использования всех доступных ресурсов в регионе введен режим ЧС» — заявил депутат Госдумы Иван Демченко.
Парламентарий считает, что благодаря слаженной работе всех участников процесса удается оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, и совместными усилиями власти, специалистов и неравнодушных граждан реализуются меры по спасению экосистемы и восстановлению пострадавших районов.