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Кубанские депутаты прокомментировали действия властей по ликвидации выброса нефти

АНАПА, 27 декабря, ФедералПресс. Краснодарский край продолжает ликвидировать последствия выброса нефти в Анапе. Краевые чиновники одобрили действия властей.

«В первые дни экологической катастрофы главной силой, вышедшей на уборку пляжей, стали сами анапчане — муниципальные власти, представители казачества, предприниматели, волонтеры, добровольцы из числа обычных жителей города-курорта», — рассказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Морарь «Единая Россия».

Депутат также отметил, что глава города-курорта и команда главы сделали все возможное в рамках своих полномочий для организации работ по ликвидации последствий ЧС, придали этой работе централизованный, слаженный характер.

Депутат Госдумы Иван Демченко «Единая Россия» отметил, что сейчас все действия федеральных и региональных властей направлены на максимально быстрое решение проблемы.

«По поручению губернатора Краснодарского края создан региональный оперативный штаб, а для эффективного реагирования и использования всех доступных ресурсов в регионе введен режим ЧС» — заявил депутат Госдумы Иван Демченко.

Парламентарий считает, что благодаря слаженной работе всех участников процесса удается оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, и совместными усилиями власти, специалистов и неравнодушных граждан реализуются меры по спасению экосистемы и восстановлению пострадавших районов.