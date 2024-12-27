Итоговая пресс-конференция губернатора Воронежской области: основные тезисы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел итоговую пресс-конференцию в четверг, 26 декабря. Традиционная встреча проходила на новом стадионе «Факел» и собрала 40 представителей региональных и федеральных СМИ. За два часа журналисты успели задать почти 30 вопросов. Губернатор рассказал, что изменилось в Воронежской области с началом СВО, как регион поддерживает бойцов спецоперации и их семьи, надежно ли защищена наша территория от атак БПЛА, каких успехов удалось достичь в сфере промышленности и экономики. Затронули и острые темы, которые волнуют всех воронежцев, — работу общественного транспорта и сохранение Северного леса. Что ответил губернатор — в материале РИА «Воронеж».
О беспилотниках
Согласно данным, приведенным Александром Гусевым, за год в регионе сбили более 400 беспилотников. На возмещение ущерба, причиненного в результате атак, было направлено несколько миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что эффективность от атак БПЛА для противника нулевая. Они тратят на дроны гораздо больше средств, чем получают эффект от их применения.
Александр Гусев рассказал, что атаки на регион отражают зенитная группировка, основанная на ракетном вооружении, и мощная система радиоэлектронной борьбы. Системы защиты расположены не только на территории области, но и на важных стратегических объектах. Под особым вниманием не только объекты военного назначения, но и предприятия и объекты социальной инфраструктуры.
— У противника есть задача — бить по некоторым предприятиям, но, слава богу, успехов нет, потому что люди научились защищаться. Мы договорились с руководителями предприятий, что, если будет нанесен какой-то ущерб, мы готовы профинансировать работы, связанные с восстановлением производства. Все остальное будем обсуждать в режиме диалога. Надеюсь, что мы и впредь будем стараться не допустить появления таких проблем. Затраты противника на нанесение ударов и наши на то, чтобы возместить ущерб, несопоставимы. У нас затраты в сотни раз меньше, — сказал Александр Гусев.
О спецоперации
Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о том, как специальная военная операция повлияла на жизнь региона. Он отметил, что есть прямое влияние на экономику, как положительное, так и негативное. Кроме того, в связи с тем, что часть мужчин заключили контракты с Минобороны РФ, обострилась ситуация с кадрами, в результате чего предприятия начали задумываться о том, как удерживать сотрудников.
— Ровно как и по всей стране, у спецоперации есть прямое влияние на экономику. Мы понимаем, что предприятия, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом, сейчас активно развиваются. Не только в части объемов производства, у кого-то они возросли даже кратно, но и в части развития технологий, потому что очень много средств было направлено на техническое перевооружение, на то, чтобы поднять качество выпускаемой продукции, — сказал Александр Гусев.
Глава региона указал, что влияние санкций есть, но оно не стало таким драматичным для воронежской экономики, промышленности. Власти не видят снижения объемов производства, наблюдается только небольшое снижение рентабельности выпускаемой продукции. Это заметно по поступлениям налога на прибыль, которые несколько снизились. Однако ситуация не является критической с точки зрения наполнения бюджета.
О поддержке бойцов СВО
Еще один важный вопрос региональных властей — поддержка участников спецоперации и членов их семей. В регион уже вернулись чуть более 2 тыс. бойцов. Каждому из них оказывается поддержка во всех сферах, включая помощь с трудоустройством. Кроме того, в области планируют создать региональную кадровую программу для участников СВО по аналогии с федеральным проектом «Время героев».
— Мы видим своих земляков в программе «Время героев». Будем контактировать с теми, кто не планирует продолжать службу, на предмет участия в органах исполнительной власти, приглашать на работу, предлагать стать кандидатами на выборах различных уровней — от муниципального до областного. Как назвать региональную программу, мы еще подумаем.
Александр Гусев также подчеркнул, что у властей нет лимитов по количеству средств, выделяемых на поддержку участников спецоперации и членов их семей. Всех вернувшихся из зоны СВО воронежцев власти знают пофамильно.
О трудовых мигрантах
В ходе пресс-конференции главный редактор РИА «Воронеж» Денис Пырков задал вопрос, касающийся трудовых мигрантов и кадрового голода на предприятиях. Глава региона считает, что руководители предприятий могут сами изменить принцип поиска новых кадров. Например, приходить в школы, техникумы, мотивируя ребят условиями труда, стипендиями.
— Трудовые мигранты нам нужны. Другое дело, что мы не должны пускать в Россию всех, кто захотел приехать. Мы должны отбирать тех, кто нам нужен. Вот эта тема так называемого организованного набора как никогда актуальна, к ней много раз подступались, но почему-то она как-то не двигалась. Мне кажется, сейчас многое решится в этом плане. Будут отбирать людей, которые не только смогут работать, но и захотят принять наш уклад жизни, захотят учить язык, если приедут с семьями, будут учить языку своих детей и, соответственно, будут соблюдать наши законы, — отметил губернатор.
О депутатах в деле Бавыкина
На встрече с журналистами глава региона сообщил, что депутатам городской и областной дум, которые платили за выборы бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину, не будет оказана партийная поддержка, даже если они решат выставить свои кандидатуры на выборы в 2025 году в качестве самовыдвиженцев.
— Партийные структуры, представленные в городском и областном парламентах от «Единой России», КПРФ или ЛДПР, не могут выдвинуть этих людей, но они могут пойти самовыдвиженцами на одномандатные округа. Неясно, зачем они это сделают. Поддержки партии не будет, и пройти им самостоятельно с таким багажом будет сложно. В поисках кандидатов на предстоящие выборы мы обратим внимание на то, что сделано действующими депутатами на их территориях. Но они не ограничены законодательством и, если захотят, будут выдвигаться, — прокомментировал ситуацию глава региона.
В начале декабря в Коминтерновском районном суде вынесли приговор бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину и его экс-помощнице Светлане Васьковой. Мужчину приговорили к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей.
О промышленности
Александр Гусев сообщил, что после запуска всех площадок воронежской особой экономической зоны (ОЭЗ) бюджет региона будет получать 2,5 млрд рублей ежегодно. Из 19 резидентов, которые сейчас ведут деятельность в особой экономической зоне, производство пока запустили только три. Еще трое-четверо находятся в высокой стадии готовности к запуску.
— Необходимо понимать, что в течение пяти лет после запуска полноценного производства предприятиям дается отсрочка по налогам. Тем не менее мы прогнозируем, что после полного запуска всех предприятий первой ОЭЗ мы будем получать порядка 2,5 млрд рублей. Это хорошая сумма. Мы потратили на инфраструктуру немногим более 3 млрд рублей, а это значит, что за полтора-два года работы предприятий мы окупим все свои инвестиции. Практически все земельные участки ОЭЗ уже распределены, — рассказал губернатор.
Александр Гусев отметил, что доля промышленного производства в ВРП — 19,3%. При этом в общей доле промышленности региона почти 80% приходятся на обрабатывающие производства.
О Северном лесе
Затронули на пресс-конференции и тему сохранения памятника природы областного значения «Северный лес». Жители периодически жалуются на вырубку и порчу деревьев, поджоги на территории зеленой зоны. Глава региона объяснил, почему пока невозможно забрать земли Северного леса в собственность региона.
— Значительная часть Северного леса — это частная территория. Мы пытались найти решение, чтобы забрать эту землю в собственность региона, предложив собственнику другие участки, но пока этот вопрос решить не удалось. К сожалению, у собственника особого интереса к поиску компромисса нет. Для того чтобы посягательств на уничтожение зеленой зоны не было, мы ее «накрыли» особыми условиями и благодаря этому хозяйственная деятельность там запрещена. Однако это не значит, что там нельзя заняться благоустройством. Но из-за того что там частная собственность, нам это делать также нельзя. Вот такая сложилась тупиковая ситуация, — объяснил губернатор.
Глава региона пообещал продолжить работу по поиску альтернативных вариантов и постараться убедить собственников на них согласиться, ведь по назначению использовать эту землю они все равно не смогут.
О демонтаже Центрального стадиона профсоюзов
Как рассказал губернатор Александр Гусев, демонтаж Центрального стадиона профсоюзов начнется в феврале 2025 года. Проект нового стадиона в центре Воронежа уже выполнен очень квалифицированным коллективом из института «Арена», проектировавшего большинство стадионов, построенных в России.
— В настоящий момент проект проходит государственную экспертизу в Москве. Исходя из практики, проверка должна занять 1−1,5 месяца. Как только все будет согласовано, мы сразу приступим к демонтажу старых конструкций. Наверное, мы разобьем демонтаж и строительство и будем искать для этих работ партнеров. Мы рассчитываем, что сюда могут зайти наши белорусские коллеги, которые около двух лет назад провели аналогичные работы в Минске. Они точно знают, какие могут возникнуть в процессе сложности и как эти работы выполнять. Я был в Минске, и там у стадиона дома очень похожи на те, что стоят в Воронеже. Начнем работать к концу февраля с учетом конкурсных процедур. На все работы по демонтажу и строительству потребуется примерно 2,5 года, — рассказал Александр Гусев.
О своей пенсии
Глава региона рассказал, что стал пенсионером раньше срока — в 50 лет. Александр Гусев трудился в условиях, вредных для здоровья, — более 20 лет на предприятии «Воронежсинтезкаучук». Сейчас пенсия губернатора составляет 20,2 тыс. рублей.
— Президент также уделяет внимание вопросам доходов пенсионеров. Индексация происходит два раза в год, наверное, пока полностью проблема не решается, хотя немного положение пенсионеров улучшается. Мы сейчас последние несколько лет опережающими темпами увеличиваем прожиточный минимум на территории региона, а за этим тянутся все пособия, которые мы выплачиваем семьям с низким достатком. Причем повышения там идут на 15%, на 20%, на 30%. Эту практику мы будем продолжать, — отметил глава региона.
О главных событиях года
В ходе пресс-конференции Александр Гусев назвал события, которые считает главными в уходящем году. По мнению губернатора, главное политическое событие — выборы Президента РФ.
— Мне очень легко дать ответ на этот вопрос, так как выборы главы государства стали главным событием для жизни всей страны, а возможно, одним из главных для всего мира. Мне кажется, мы очень достойно провели эту кампанию. По крайней мере, тот рекордный результат, который получил наш президент, говорит о том, что граждане разделяют те задачи, которые он ставит, и те подходы, которые он применяет для их реализации, — поделился губернатор.
Говоря о главном экономическом событии года, Александр Гусев назвал стабильность, которая была и есть. По его мнению, в регионе было достаточно событий, связанных с запуском новых производств.
О ключевой ставке
Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался насчет повышения ключевой ставки. В последний раз в октябре она была повышена сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%. На последнем, декабрьском заседании совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава региона сказал, что поддерживает это решение, так как это помогает сдерживать рост цен в непростой экономической ситуации.
— Без этого мы бы получили высокую инфляцию по двум основаниям. У нас достаточно большие накопления в корпоративном секторе — средства предприятий, которые хранятся в банках, исчисляются десятками триллионов рублей. И достаточно большие средства находятся на руках у населения. Для того чтобы у населения часть денег, которые на руках, перевести в банк, ключевая ставка поднимается. То есть нужно, чтобы деньги, которые лежат на счетах, начали работать в экономике. Это несколько сдерживает рост цен, сдерживает инфляцию. Второй важный момент — охладить экономику, — отметил губернатор.
Александр Гусев считает, что предприятия должны вкладывать в экономику не кредитные средства, а собственные, и тогда они будут меньше зависеть от ключевой ставки.
О личном
Александр Гусев рассказал, что Новый, 2025 год встретит с семьей и своими институтскими друзьями. По его словам, такой формат — уже традиция.
— Один раз — по-моему, в 2005 году — я встречал Новый год не в Воронеже. А так я всегда встречаю этот праздник дома. У нас с моими друзьями с института — четыре семьи — сложилась традиция отмечать этот праздник вместе. И, как правило, это происходит у меня дома, — поделился глава региона.
С удовольствием подвел итоги года вместе с журналистами. Большинство заданных вопросов по-настоящему волнуют всех жителей Воронежской области. Постарался отвечать искренне, не скрывая имеющихся проблем. Рад, что смог поделиться и теми успехами, которых в 2024 году добилась Воронежская область во многих сферах. Благодарю за остроту вопросов и разнообразие тем! Надеюсь, что позитивные новости в ваших изданиях, на ваших ресурсах будут преобладать. И пусть как можно скорее будет опубликована главная из них — посвященная празднованию еще одного Дня Победы!