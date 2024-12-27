Итоговая пресс-конференция губернатора Воронежской области: основные тезисы

— В настоящий момент проект проходит государственную экспертизу в Москве. Исходя из практики, проверка должна занять 1−1,5 месяца. Как только все будет согласовано, мы сразу приступим к демонтажу старых конструкций. Наверное, мы разобьем демонтаж и строительство и будем искать для этих работ партнеров. Мы рассчитываем, что сюда могут зайти наши белорусские коллеги, которые около двух лет назад провели аналогичные работы в Минске. Они точно знают, какие могут возникнуть в процессе сложности и как эти работы выполнять. Я был в Минске, и там у стадиона дома очень похожи на те, что стоят в Воронеже. Начнем работать к концу февраля с учетом конкурсных процедур. На все работы по демонтажу и строительству потребуется примерно 2,5 года, — рассказал Александр Гусев.