WP назвала помеху планам Трампа и Маска

AFGE — крупнейший работодатель США. Организация в последние недели спешит продлить соглашения о работе на дому до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января. Вместе с тем, она предупредила своих вашингтонских сотрудников, что с января они смогут работать удаленного только два дня вместо пяти за каждые две недели.