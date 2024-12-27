WP назвала помеху планам Трампа и Маска

Избранный президент США Дональд Трамп и созданное им Министерство госэффективности (DOGE) под руководством Илона Маска, могут столкнуться с трудностями при возвращении федеральных служащих с удаленной работы в офисы, пишет The Washington Post.
Это намерение стало одним из самых заметных предвыборных обещаний Трампа, его поддерживает в этом часть республиканских конгрессменов. По их мнению, возможность многих из 2,3 млн госслужащих работать из дома является устаревшей льготой, которая финансируется налогоплательщиками и негативно сказывается на эффективности работы.
Управление общих служб, которое администрирует федеральные здания, в последние годы активно избавлялось от избыточных офисных помещений, дорого обходящихся бюджету.
В федеральном правительстве США работают свыше 4 млн человек. Среди них 2,2 млн — гражданские лица, из которых 54% — работают только в офисе, поскольку этого требуют их обязанности, а остальные имели право на удаленную работу, следует из майского отчета Административно-бюджетного управления.
Во многих государственных ведомств теперь нет мест, где можно было бы разместить людей для работы пять дней в неделю, рассказала изданию замгенерального юрисконсульта Американской федерации государственных служащих (AFGE) Кэти МакКуистон. Она предупредила, что возвращение в офисы вынудит новую администрацию потратить значительные средства, что помешает цели по сокращению федерального бюджета.
AFGE — крупнейший работодатель США. Организация в последние недели спешит продлить соглашения о работе на дому до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января. Вместе с тем, она предупредила своих вашингтонских сотрудников, что с января они смогут работать удаленного только два дня вместо пяти за каждые две недели.
В декабре AFGE и Управление соцобеспечения продлили до 2029 соглашение, позволяющее 42 тыс. чиновников работать удаленно, что вызвало критику Трампа: «Это нелепо. Это было похоже на подарок профсоюзу, и мы, очевидно, собираемся обратиться в суд, чтобы остановить это».
«Обязательное присутствие федеральных служащих в офисе пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, что мы приветствуем: если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за ковидную привилегию оставаться дома», — написали в статье для The Wall Street Journal Маск и другой соруководитель DOGE Вивек Рамасвами.