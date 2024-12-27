Зеленский согласился с неизбежностью по поводу Крыма и Донбасса — Сергей Аксёнов

Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Parisien заявил, что Украина не обладает силой, чтобы «вернуть» под свой контроль территории Донбасса и Крыма, и может рассчитывать только на «дипломатическое давление» со стороны международного сообщества, чтобы сесть за стол переговоров. То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены, — цитирует ТАСС Сергея Аксенова.