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Зеленский согласился с неизбежностью по поводу Крыма и Донбасса — Сергей Аксёнов

О том, что Зеленский согласился с неизбежностью по поводу территорий Крыма и Донбасса, глава РК Сергей Аксёнов заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Источник: AP 2024

Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Parisien заявил, что Украина не обладает силой, чтобы «вернуть» под свой контроль территории Донбасса и Крыма, и может рассчитывать только на «дипломатическое давление» со стороны международного сообщества, чтобы сесть за стол переговоров. То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены, — цитирует ТАСС Сергея Аксенова.

В эфире программы глава региона отметил, что «Крым готов к любому развитию ситуации».