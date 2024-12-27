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Евгений Куйвашев исполнил желание 15-летней Анжелы из Новой Ляли

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил желание 15-летней Анжелы из Новой Ляли, которая оставила его на Елке желаний.

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Девочка попросила велосипед. Подарок от имени главы региона вручил управляющий Северным управленческим округом Александр Вервейн. Также Анжелу и ее младшего брата Рому с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

По словам мамы детей Юлии, она не ожидала такого быстрого исполнения желания. Теперь Анжела будет кататься на велосипеде с друзьями.

Шарик с желанием Анжелы Евгений Куйвашев снял с Елки желаний перед заседанием Госсовета в Москве. Еще губернатор исполнит мечты пяти детей.

«МК-Урал» ранее писал, что губернатор исполнит новогодние мечты 5-летнего Артема, который мечтает о шведской стенке, 10-летней Вероники, которая хочет мягкую игрушку.