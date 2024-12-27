Евгений Куйвашев исполнил желание 15-летней Анжелы из Новой Ляли

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Девочка попросила велосипед. Подарок от имени главы региона вручил управляющий Северным управленческим округом Александр Вервейн. Также Анжелу и ее младшего брата Рому с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
По словам мамы детей Юлии, она не ожидала такого быстрого исполнения желания. Теперь Анжела будет кататься на велосипеде с друзьями.
Шарик с желанием Анжелы Евгений Куйвашев снял с Елки желаний перед заседанием Госсовета в Москве. Еще губернатор исполнит мечты пяти детей.
«МК-Урал» ранее писал, что губернатор исполнит новогодние мечты 5-летнего Артема, который мечтает о шведской стенке, 10-летней Вероники, которая хочет мягкую игрушку.