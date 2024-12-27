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Власти Ростова предупредили о риске терактов на Новый год

Администрация Ростова призывает жителей быть осторожным на новогодних праздниках и на Рождество из-за риска терактов. Об этом сообщает городская мэрия.

В Ростове перед новогодними праздниками и Рождеством приняты меры по усилению антитеррористической защиты мест массового скопления люлей, а также соцобъектов, транспортных объектов и прочих.

Однако жителям и гостям города напоминают, что лучший способ борьбы с терактом — его предупреждение. Поэтому в случае обнаружения подозрительных предметов, брошенных машин и неадекватном поведении людей следует обращаться в полицию, ЕДС, МЧС, Росгвардию и ФСБ по следующим телефонам:

— Единая диспетчерская служба (ЕДС) города Ростова-на-Дону: 112.

— Управление МВД России по городу Ростову-на-Дону: 102, (8−863)249−13−01, (8−863)249−13−02.

— Главное Управление МВД России по Ростовской области: (8−863) 249−34−01, (8−863) 249−34−02.

— Дежурные части ПЦО Росгвардии:

ПЦО № 1 (Ворошиловский, Первомайский) т. 254−34−77, 250−17−64,

ПЦО № 2 (Советский, Железнодорожный) — т. 297−94−43, 222−26−71,

ПЦО № 3 (Кировский, Пролетарский) — 257−31−51, 283−53−93,

ПЦО № 4 (Ленинский, Октябрьский) т. 234−73−68, 268−79−09.

— ГУ МЧС России по Ростовской области: 01, (8−863)240−36−79.

— УФСБ России по Ростовской области: (8−863)283−10−10, (8−863)240−49−90.