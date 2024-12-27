Власти Ростова предупредили о риске терактов на Новый год

В Ростове перед новогодними праздниками и Рождеством приняты меры по усилению антитеррористической защиты мест массового скопления люлей, а также соцобъектов, транспортных объектов и прочих.
— Единая диспетчерская служба (ЕДС) города Ростова-на-Дону: 112.
— Управление МВД России по городу Ростову-на-Дону: 102, (8−863)249−13−01, (8−863)249−13−02.
— Главное Управление МВД России по Ростовской области: (8−863) 249−34−01, (8−863) 249−34−02.
— Дежурные части ПЦО Росгвардии:
ПЦО № 1 (Ворошиловский, Первомайский) т. 254−34−77, 250−17−64,
ПЦО № 2 (Советский, Железнодорожный) — т. 297−94−43, 222−26−71,
ПЦО № 3 (Кировский, Пролетарский) — 257−31−51, 283−53−93,
ПЦО № 4 (Ленинский, Октябрьский) т. 234−73−68, 268−79−09.
— ГУ МЧС России по Ростовской области: 01, (8−863)240−36−79.
— УФСБ России по Ростовской области: (8−863)283−10−10, (8−863)240−49−90.