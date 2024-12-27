Власти Ростова предупредили о риске терактов на Новый год

Однако жителям и гостям города напоминают, что лучший способ борьбы с терактом — его предупреждение. Поэтому в случае обнаружения подозрительных предметов, брошенных машин и неадекватном поведении людей следует обращаться в полицию, ЕДС, МЧС, Росгвардию и ФСБ по следующим телефонам: