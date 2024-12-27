Песков раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков

Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет другое испанское издание Verdad со ссылкой на капитана судна, на нем в момент крушения перевозились пустые контейнеры.