Песков раскритиковал Норвегию за отказ спасать российских моряков

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случай с норвежским судном, которое отказалось спасать российских моряков, и заявил, что это заслуживает тотального порицания.
Ранее в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» сообщили РИА Новости, что тонущих в Средиземном море российских моряков с судна «Урса Майор» отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине. В группе компаний отметили, что данное обстоятельство является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.
«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствия в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — сказал Песков журналистам.
Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько судов, находившихся в том же районе, а позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Как пишет другое испанское издание Verdad со ссылкой на капитана судна, на нем в момент крушения перевозились пустые контейнеры.
«Урса Майор» — грузовое судно, построенное в 2009 году. Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января.