В Кремле не стали комментировать расследование крушения самолета под Актау

«И до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать. Вместе с тем, у нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать. И какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя вправе это комментировать», — добавил он.