В Кремле не стали комментировать расследование крушения самолета под Актау

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Расследование причин крушения самолета под Актау идет, Кремль не вправе ничего комментировать до официальных выводов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — сказал Песков журналистам.
Песков напомнил, что сейчас идет расследование этого авиационного инцидента.
«И до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать. Вместе с тем, у нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать. И какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя вправе это комментировать», — добавил он.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.