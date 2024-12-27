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Ситуация с Ursa Major и повреждение кабелей в Балтийском море. Темы брифинга Пескова

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Отказ норвежского судна принять тонущих моряков с Ursa Major, повреждение кабелей в Балтийском море и авиакатастрофа в Казахстане стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой МЧС Александром Куренковым.

О ситуации с Ursa Major

Отказ норвежского судна принять тонущих российских моряков с Ursa Major является «вопиющим случаем, который заслуживает тотального порицания»: «Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам».

О повреждении кабелей в Балтийском море

Кремль не комментирует вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией: «Я ничего не могу точно сказать, совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента».

Об авиакатастрофе в Казахстане

Кремль не будет давать какие-либо оценки крушению самолета под Актау до выводов следствия.

Кремль призвал ждать оценок авиакатастрофы от Росавиации: «Эта информация может быть только от них, мы же не считаем себя вправе это комментировать».

Песков Дмитрий