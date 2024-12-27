Ситуация с Ursa Major и повреждение кабелей в Балтийском море. Темы брифинга Пескова

Кремль не комментирует вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией: «Я ничего не могу точно сказать, совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента».