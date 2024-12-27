Ситуация с Ursa Major и повреждение кабелей в Балтийском море. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой МЧС Александром Куренковым.
О ситуации с Ursa Major
Отказ норвежского судна принять тонущих российских моряков с Ursa Major является «вопиющим случаем, который заслуживает тотального порицания»: «Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам».
О повреждении кабелей в Балтийском море
Кремль не комментирует вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией: «Я ничего не могу точно сказать, совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента».
Об авиакатастрофе в Казахстане
Кремль не будет давать какие-либо оценки крушению самолета под Актау до выводов следствия.
Кремль призвал ждать оценок авиакатастрофы от Росавиации: «Эта информация может быть только от них, мы же не считаем себя вправе это комментировать».