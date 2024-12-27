Губернатор Бочаров вручил госнаграды лучшим специалистам Волгоградской области

Среди тех, кто был удостоен высокой оценки своего труда, — представители самых разных профессий: медики и ученые, спасатели и спортсмены, работники промышленных предприятий и АПК.
Так, например, 6 представителей сферы здравоохранения, социальной защиты, образования и строительной отрасли были удостоены почетного звания заслуженного работника. Орден Дружбы был вручен гендиректору АО «Трубный завод “Профиль-Акрас” им. Макарова» Владимиру Зимовцу, а орден «За заслуги перед Волгоградской областью» — главному научному сотруднику Поволжского научно-исследовательского института производства и переработки мясо-молочной продукции Ивану Горлову.
«Профессиональный и общественный путь каждого из вас — это путь созидания, в ходе которого приходится преодолевать немало трудностей, двигаясь к намеченной цели. И вы всегда с честью преодолеваете их, проявляя силу духа, волю и твердость характера», — сказал Андрей Бочаров, поздравляя награжденных.
Губернатор особо отметил силу духа, волю и твердость характера спортсменов-паралимпийцев, представлявших Россию на соревнованиях самого высокого уровня. Серебряному призеру Паралимпийских игр — 2024 по плаванию Наталии Бутковой Андрей Бочаров вручил медаль ордена «За заслуги перед Волгоградской областью», а легкоатлету Максиму Шаврикову — почетный знак «Первая высота».
Участникам торжественной церемонии и всем волгоградцам глава региона пожелал в новом, 2025 году здоровья, терпения и выдержки, побед и достижения всех поставленных целей.