Губернатор Бочаров вручил госнаграды лучшим специалистам Волгоградской области

«Профессиональный и общественный путь каждого из вас — это путь созидания, в ходе которого приходится преодолевать немало трудностей, двигаясь к намеченной цели. И вы всегда с честью преодолеваете их, проявляя силу духа, волю и твердость характера», — сказал Андрей Бочаров, поздравляя награжденных.