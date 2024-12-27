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НАТО усилит военное присутствие на Балтике из-за повреждения кабелей

Североатлантический альянс увеличит военное присутствие в Балтийском море из-за инцидентов с электрокабелями. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте написал на своей странице в соцсети X.

Источник: Reuters

«Обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом финское расследование возможного саботажа в отношении подводных кабелей. Я выразил полную солидарность и поддержку», — сообщил Рютте.

Накануне в Балтийском море погранслужба Финляндии задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в причастности к отключению.

Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector.

НАТО