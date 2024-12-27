Парламент со скандалом принял Стратегию национальной обороны Молдовы до 2034 года

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Парламент Молдовы на своем последнем в осенней сессии заседании утвердил Стратегию национальной обороны Республики Молдова на 2024−2034 годы. Документ определяет потенциальные угрозы и риски в сфере обороны, устанавливает цели оборонной политики, приоритетные направления действий, задачи, конкретные требования и основные способы обеспечения национальной обороны.
В частности, стратегия предполагает дальнейшее тесное сотрудничество с НАТО. В документе также подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье представляет угрозу национальной безопасности Молдовы. Согласно стратегии, республика стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС и планирует активизацию участия в миротворческих и гражданских миссиях ЕС.
«Стратегия определяет ряд рисков и угроз национальной обороне, таких как создание Российской Федерацией сухопутного военного коридора к границам нашей страны, проведение гибридных действий против Республики Молдова, незаконное размещение российских военных сил на территории нашей страны, а также вооруженных формирований неконституционного режима в Приднестровском регионе».
Обсуждение стратегии прошло в парламенте со скандалом. Присутствовавшая в зале оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов (БКС) подвергла документ резкой критике. Оппозиционный блок «Победа» заседание бойкотировал.
Депутат БКС Адриан Албу подверг резкой критике подход правительства к нейтралитету Республики Молдова и нынешнему состоянию Национальной армии. Албу подчеркнул, что нейтралитет не гарантирует мира, если он сопровождается ненавистью и произвольным определением врагов.
«Как можно говорить о гарантиях, если вы полны ненависти, если сами определяете агрессоров, если сами ищете, с кем сражаться?» — заявил он.
Его коллега по фракции Богдан Цырдя обратил внимание на то, что, согласно пояснительной записке к проекту, при его подготовке были проведены консультации с зарубежными экспертами из США и Румынии.
«Но тогда о какой безопасности идет речь? Главной опасностью в стратегии объявлена Россия. Но, согласно соглашению 2001 года, Россия является стратегическим партнером Республики Молдова».
Если в стратегии четко указано, кто представляет опасность и кто враг, то получается, что стратегия отрицает статус нейтралитета, который провозглашен в Конституции нашей страны, отметил депутат.
Оскандалился и министр обороны Молдовы Анатолие Носатый, который, после представления новой стратегии с трибуны парламента отказался отвечать на неудобный вопрос оппозиционного депутата, сославшись на незнание русского языка.
Этот демарш министра не остался незамеченным. Так, глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович обратился к официально размещенным на сайте кабмина документам, в том числе биографическим данным Носатого, где четко указано, что русским языком тот владеет.
«Счастливый обладатель немецких “Пираний” и французских радаров, щедро поставляющий почётные караулы для мероприятий по героизации нацизма, заявил, что он не понимает русского языка. Помилуйте, уважаемый, а кто же тогда писал вашу автобиографию, размещённую на сайте возглавляемого вами ведомства? Там четко и на понятной всем латыни сказано, что министр Носатый владеет тремя языками, в том числе и русским.(…) Ну, а на каком языке учился будущий министр Носатый в городе- герое Одессе мы и говорить не станем», — заявил Алексей Петрович.
По мнению авторов документа, а разработана стратегия была комиссией, образованной указом президента Молдовы Майей Санду из представителей учреждений, имеющих полномочия в сфере обороны, документ окажет значительное влияние на государство, общество и граждан.
«Документ обеспечит стабильную и безопасную среду безопасности и, в то же время, будет способствовать укреплению потенциала устойчивости государства и общества за счет повышения институциональных возможностей реагирования и управления кризисными ситуациями, управления рисками и угрозами», — полагают власти.
Документ также призван способствовать интеграции системы национальной обороны в европейскую архитектуру безопасности и обороны.
По Конституции, Республика Молдова является нейтральным государством.