Парламент со скандалом принял Стратегию национальной обороны Молдовы до 2034 года

«Счастливый обладатель немецких “Пираний” и французских радаров, щедро поставляющий почётные караулы для мероприятий по героизации нацизма, заявил, что он не понимает русского языка. Помилуйте, уважаемый, а кто же тогда писал вашу автобиографию, размещённую на сайте возглавляемого вами ведомства? Там четко и на понятной всем латыни сказано, что министр Носатый владеет тремя языками, в том числе и русским.(…) Ну, а на каком языке учился будущий министр Носатый в городе- герое Одессе мы и говорить не станем», — заявил Алексей Петрович.