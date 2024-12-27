Историческое событие — Мирзиёев о строительстве железной дороги КНР-Кыргызстан-Узбекистан

В послании также говорится, что ежегодные объемы грузоперевозок по коридору составят до 15 млн тонн. На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы. Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.