Премьер Дании запаслась консервами из-за страха перед атакой России

«Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое», — подчеркнула Фредериксен.
Датское Агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям страны запастись водой и продуктами, лекарствами, наличными средствами, теплой одеждой, предметами личной гигиены, радиоприемником, фонариком, свечками и спичками, а также портативной зарядкой.
Сама Фредериксен, назвавшая Россию угрозой, объяснила, что запасаться нужно не потому что Данию ждет нападение, а якобы из-за риска кибератаки или гибридной атаки со стороны Москвы.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц альянса, однако будет противодействовать любым попыткам продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ.