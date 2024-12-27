Премьер Дании запаслась консервами из-за страха перед атакой России

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц альянса, однако будет противодействовать любым попыткам продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ.