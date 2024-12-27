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Bloomberg: Си, возможно, ждет очень трудный год

В 2025 году китайский лидер может столкнуться с пятью одновременными вызовами, которые определят траекторию развития его страны на оставшуюся часть десятилетия, пишет Миньсинь Пэй в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Си Цзиньпин
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Председатель КРН Си Цзиньпин любит ссылаться на штормовые моря, чтобы описать опасности, с которыми столкнется Китай в грядущие годы, хотя до сих пор ему удалось проложить путь в мрачном геополитическом ландшафте, не испытав настоящего бедствия, говорится в статье.

Тем не менее первый «шторм», который ждет Си в 2025 году, — это эскалация китайско-американской напряженности. Трамп пообещал повысить пошлины на китайский импорт до 60%.

Фактически это приведет к быстрому и хаотичному разрыву двусторонней торговли, общий объем которой в 2023 году превысил 570 млрд долларов.

Также ожидается, что Вашингтон ужесточит контроль за экспортом передовых технологий, что еще больше затруднит прогресс Китая в области полупроводников, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и других областях.

Сейчас с экономикой, скованной чрезмерно высоким долгом, дефляцией и кризисом недвижимости, Китай находится в более опасном положении, чем в 2018 году, когда Трамп впервые вытащил свою «тарифную базуку». Еще опаснее то, что ястребы, контролирующие аппарат национальной безопасности США, вероятно, применят более агрессивную тактику в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря, что может спровоцировать противостояние сверхдержав, напоминающее Карибский кризис 1962 года.

Первой и самой сложной задачей Си будет не допустить выхода китайско-американских трений из-под контроля.

Вторым критическим испытанием станет слабеющая экономика. Хотя Пекин недавно объявил о планах отдать приоритет росту, обусловленному потреблением, результаты не внушают особого доверия. Возможно, торговая война Трампа может стать тем импульсом, который нужен Си для фундаментальной переориентации модели роста Китая перехода от опоры на инвестиции и экспорт к потреблению домохозяйств. Если Си будет колебаться, решать внешние проблемы страны станет еще сложнее

Третья проблема заключается в том, насколько гибким готов быть Си не только в экономическом, но и в геополитическом плане. Давление Китая на своих соседей в последние годы еще больше загнало их в объятия дяди Сэма. Но, если Трамп введет 10%-ные пошлины для союзников в Восточной Азии и заставит их платить больше, чтобы покрыть военное развертывание Америки в регионе, его внешняя политика «Америка прежде всего» может быстро подорвать эти связи.

Китаю, чтобы добиться расположения своих соседей, придется умерить свои морские претензии, сделать свой рынок более открытым и положить конец запугиванию в спорных водах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Если Си откажется это сделать, он может упустить решающий шанс ослабить возглавляемую США сеть партнерств, которая является главным препятствием для китайских амбиций в регионе.

Четвертой проблемой станет поиск способа сыграть положительную роль в прекращении конфликта на Украине, который серьезно подорвал связи Китая с Европой. Но Китай при этом обладает лишь ограниченными рычагами влияния. Несмотря на призыв Трампа к Пекину помочь установить мир, Си столкнулся с реальной дилеммой. Давление на Владимира Путина с целью заставить его принять менее выгодные условия может поставить под угрозу их «безграничную» дружбу. Но поддержка непримиримой позиции российского лидера почти наверняка расстроит Трампа и еще больше разозлит европейцев.

Удовлетворить всех будет почти невозможно, но это жизненно необходимо.

В противном случае Си может столкнуться с последней, некогда немыслимой дилеммой. Возможность «обратного Никсона» — дипломатического маневра Вашингтона, направленного на раскол Москвы и Пекина — не существовала при президенте Джо Байдене. Но идея «поездки Трампа в Москву» может оказаться непреодолимой как для избранного президента Трампа, который жаждет продемонстрировать свое мастерство заключения сделок, так и для «ястребов», которые настаивают на переключении внимания Вашингтона с России на Китай.

Потенциальное сближение, спровоцированное Трампом, может стать двойным ударом для Пекина. Стратегическое партнерство Си с Путиным будет серьезно подорвано. В то же время США могут высвободить огромные ресурсы и энергию для усиления своего соперничества с Китаем.

Сможет ли Си воспрепятствовать такому исходу — либо укрепив стойкость Путина, либо приложив усилия для заключения собственной крупной сделки с Трампом, — остается открытым вопросом. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что после более чем десятилетия пребывания у власти решения китайского лидера в следующем году вполне могут оказаться самыми важными за все время его правления.