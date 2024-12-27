Bloomberg: Си, возможно, ждет очень трудный год

Председатель КРН Си Цзиньпин любит ссылаться на штормовые моря, чтобы описать опасности, с которыми столкнется Китай в грядущие годы, хотя до сих пор ему удалось проложить путь в мрачном геополитическом ландшафте, не испытав настоящего бедствия, говорится в статье.
Тем не менее первый «шторм», который ждет Си в 2025 году, — это эскалация китайско-американской напряженности. Трамп пообещал повысить пошлины на китайский импорт до 60%.
Также ожидается, что Вашингтон ужесточит контроль за экспортом передовых технологий, что еще больше затруднит прогресс Китая в области полупроводников, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и других областях.
Сейчас с экономикой, скованной чрезмерно высоким долгом, дефляцией и кризисом недвижимости, Китай находится в более опасном положении, чем в 2018 году, когда Трамп впервые вытащил свою «тарифную базуку». Еще опаснее то, что ястребы, контролирующие аппарат национальной безопасности США, вероятно, применят более агрессивную тактику в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря, что может спровоцировать противостояние сверхдержав, напоминающее Карибский кризис 1962 года.
Вторым критическим испытанием станет слабеющая экономика. Хотя Пекин недавно объявил о планах отдать приоритет росту, обусловленному потреблением, результаты не внушают особого доверия. Возможно, торговая война Трампа может стать тем импульсом, который нужен Си для фундаментальной переориентации модели роста Китая — перехода от опоры на инвестиции и экспорт к потреблению домохозяйств. Если Си будет колебаться, решать внешние проблемы страны станет еще сложнее
Третья проблема заключается в том, насколько гибким готов быть Си не только в экономическом, но и в геополитическом плане. Давление Китая на своих соседей в последние годы еще больше загнало их в объятия дяди Сэма. Но, если Трамп введет 10%-ные пошлины для союзников в Восточной Азии и заставит их платить больше, чтобы покрыть военное развертывание Америки в регионе, его внешняя политика «Америка прежде всего» может быстро подорвать эти связи.
Китаю, чтобы добиться расположения своих соседей, придется умерить свои морские претензии, сделать свой рынок более открытым и положить конец запугиванию в спорных водах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
Четвертой проблемой станет поиск способа сыграть положительную роль в прекращении конфликта на Украине, который серьезно подорвал связи Китая с Европой. Но Китай при этом обладает лишь ограниченными рычагами влияния. Несмотря на призыв Трампа к Пекину помочь установить мир, Си столкнулся с реальной дилеммой. Давление на Владимира Путина с целью заставить его принять менее выгодные условия может поставить под угрозу их «безграничную» дружбу. Но поддержка непримиримой позиции российского лидера почти наверняка расстроит Трампа и еще больше разозлит европейцев.
В противном случае Си может столкнуться с последней, некогда немыслимой дилеммой. Возможность «обратного Никсона» — дипломатического маневра Вашингтона, направленного на раскол Москвы и Пекина — не существовала при президенте Джо Байдене. Но идея «поездки Трампа в Москву» может оказаться непреодолимой как для избранного президента Трампа, который жаждет продемонстрировать свое мастерство заключения сделок, так и для «ястребов», которые настаивают на переключении внимания Вашингтона с России на Китай.
Сможет ли Си воспрепятствовать такому исходу — либо укрепив стойкость Путина, либо приложив усилия для заключения собственной крупной сделки с Трампом, — остается открытым вопросом. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что после более чем десятилетия пребывания у власти решения китайского лидера в следующем году вполне могут оказаться самыми важными за все время его правления.