Bloomberg: Си, возможно, ждет очень трудный год

Третья проблема заключается в том, насколько гибким готов быть Си не только в экономическом, но и в геополитическом плане. Давление Китая на своих соседей в последние годы еще больше загнало их в объятия дяди Сэма. Но, если Трамп введет 10%-ные пошлины для союзников в Восточной Азии и заставит их платить больше, чтобы покрыть военное развертывание Америки в регионе, его внешняя политика «Америка прежде всего» может быстро подорвать эти связи.