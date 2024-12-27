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Президент Молдавии сменила советника по европейским делам

Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса на евроинтеграцию.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 27 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сменила советника по европейским делам на фоне курса страны на евроинтеграцию и провела другие кадровые перестановки в своей администрации, сообщает в пятницу пресс-служба главы молдавского государства.

Переизбранная на второй срок Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства 24 декабря.

«Президент Республики Молдова Майя Санду подписала указы, которые предусматривают корректировку состава ее команды. Некоторые из советников продолжат свою работу в уже управляемых областях, а другие возьмут на себя новые обязанности».

говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

Таким образом, Игорь Захаров, который до сих пор занимал должность советника по европейским делам и стратегическим коммуникациям, станет советником по связям с общественностью и пресс-секретарем президента. В свою очередь Ольга Рошка возьмет на себя обязанности советника по внешней политике и европейским делам.

Санду также приняла отставку Ирины Готишан, занимавшей должность пресс-секретаря, а также отставку советника по охране окружающей среды Юлианы Кантараджиу и советника в области культуры Анжелы Брашовяну.

Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию «Действие и солидарность» (ПДС), и Александр Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок «Победа» отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.