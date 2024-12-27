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Радий Хабиров рассказал о предстоящем ремонте мостов в Уфе

Сегодня, 27 декабря, состоялась церемония запуска движения по всем четырем полосам Шакшинского моста в Уфе.

Участие в ней приняли Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев.

В соцсетях глава Башкирии поблагодарил жителей за терпение, поскольку во время капремонта приходилось несколько раз перекрывать мост. Сооружение возвели 40 лет назад и оно требовало срочной реконструкции. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», федеральный бюджет направил на реализацию проекта почти 2 млрд рублей.

— Начали в 2023 году, проделали очень большую работу, — написал Радий Фаритович. — Осталось завершить благоустройство прилегающей территории, сделаем это уже в следующем году.

При этом глава республики отметил, что в 2025 году в Уфе завершат ремонт арочного моста через реку Белую. Также опасения у экспертов вызывает состояние Затонского моста — специалисты уже завершили проект и получили положительное решение экспертизы.

— В работе — ещё два моста, в Нижегородке и в створе ул. Интернациональной. Рассматриваем варианты их строительства по концессии, — написал он. — После завершения проекта Южных ворот в следующем году нам нужно будет сразу же приступать к строительству Южного обхода — еще одного моста через Белую, который будет выходить на трассу Уфа — Аэропорт.