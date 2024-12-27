Радий Хабиров рассказал о предстоящем ремонте мостов в Уфе

— В работе — ещё два моста, в Нижегородке и в створе ул. Интернациональной. Рассматриваем варианты их строительства по концессии, — написал он. — После завершения проекта Южных ворот в следующем году нам нужно будет сразу же приступать к строительству Южного обхода — еще одного моста через Белую, который будет выходить на трассу Уфа — Аэропорт.