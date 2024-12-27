Пашинян поспорил с Лукашенко на саммите ЕАЭС: что думают политологи

Выступая по видеосвязи, Пашинян заявил, что у него нет возражений против проведения заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но отметил, что делегация республики в Белоруссию не поедет, а примет участие в мероприятии по видеосвязи. В ответ Лукашенко предложил организовать доставку делегации и заявил, что в Минске «может, телевизора не будет». На это Пашинян иронично отреагировал, что с пониманием относится к возможным «проблемам с телевизорами» в столице Белоруссии.