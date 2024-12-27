Пашинян поспорил с Лукашенко на саммите ЕАЭС: что думают политологи

Небольшая словесная пикировка произошла между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает БелТА.
Выступая по видеосвязи, Пашинян заявил, что у него нет возражений против проведения заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но отметил, что делегация республики в Белоруссию не поедет, а примет участие в мероприятии по видеосвязи. В ответ Лукашенко предложил организовать доставку делегации и заявил, что в Минске «может, телевизора не будет». На это Пашинян иронично отреагировал, что с пониманием относится к возможным «проблемам с телевизорами» в столице Белоруссии.
Политолог Грант Микаелян в беседе со «Sputnik Армения» назвал позицию Пашиняна очередной демонстрацией его стремления дистанцироваться от России. Белоруссия и Лукашенко в данном случае воспринимаются им лишь как «инструмент», отметил эксперт. Политолог считает, что Запад поставил своей целью изолировать Армению от евразийского политического пространства, и Пашинян, отказываясь от поездки в Минск, следует этой линии.
Замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Пашинян фактически превращает Армению во «вторую Украину» и предложил провести четкую границу между армянским народом и премьер-министром страны. России и Белоруссии, по словам Водолацкого, Пашинян более никогда не станет другом.