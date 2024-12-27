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Губернатор Кубани встретился с семьей, задавшей вопрос об ипотеке президенту

Семья Пархоменко из Краснодара рассказала губернатору о сложностях получения льготной ипотеки.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с семьей, задавшей вопрос об ипотеке президенту РФ во время «Прямой линии». Сергей и Виктория Пархоменко рассказали главе региона о трудностях получения льготного кредита на жилье.

Семья переехала из Санкт-Петербурга в Туапсинский район. Супруги думали, что решат вопрос с жильем быстро.

«Но он очень затянулся. Знаю, что с подобными сложностями сталкиваются многие, поэтому и рискнули обратиться к главе государства в прямом эфире. Мы очень волновались, но все получилось и нас услышали. Надеемся, что вопрос будет решен», — рассказал Сергей Пархоменко.

Глава региона, в свою очередь, похвалил семью Пархоменко.

«Молодцы, что задали вопрос, который на самом деле волнует миллионы молодых семей в нашем крае и по всей стране. Льготная ипотека дает возможность решить жилищный вопрос, а своя крыша над головой — это возможность строить будущее, растить детей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что в условиях текущей ключевой ставки Центробанка РФ льготные программы ипотек становятся для многих единственной возможностью купить жилье.

На Кубани с начала 2024 года выдали около 46 тысяч ипотечных кредитов. В том числе более 70% займов оформлены по льготным программам. Это, в частности, семейная, сельская ипотека и IT-ипотека.

ипотека