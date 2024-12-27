Губернатор Кубани встретился с семьей, задавшей вопрос об ипотеке президенту

«Но он очень затянулся. Знаю, что с подобными сложностями сталкиваются многие, поэтому и рискнули обратиться к главе государства в прямом эфире. Мы очень волновались, но все получилось и нас услышали. Надеемся, что вопрос будет решен», — рассказал Сергей Пархоменко.