Восьми волгоградским чиновникам продлили полномочия

В Волгоградской области продлены полномочия ряда ключевых должностных лиц, возглавляющих важные направления регионального управления.
На новый срок полномочия продлены председателю комитета ветеринарии Галины Аликовой, которая отвечает за контроль в сфере ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия региона.
Также продолжит свою работу Валерий Андроник, управляющий делами администрации Волгоградской области, координирующий деятельность администрации и обеспечивающий ее бесперебойное функционирование.
На своем посту остается Александр Баженов, председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия, курирующий сохранение и реставрацию культурного наследия региона.
Анатолий Васильев продолжит руководить комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, реализуя стратегические проекты в транспортной сфере.
Юрий Груздо сохранит должность руководителя инспекции государственного строительного надзора, обеспечивая контроль за качеством строительных работ в регионе.
Руководитель представительства Волгоградской области в городе Москве Евгений Кучерявенко продолжит представлять интересы региона на федеральном уровне.
Елена Прохорова останется председателем комитета архитектуры и градостроительства, отвечая за развитие и планирование городской инфраструктуры.
Виктория Романова продолжит возглавлять комитет юстиции Волгоградской области, обеспечивая правовую поддержку и соблюдение законодательства в регионе.