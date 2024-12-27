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Восьми волгоградским чиновникам продлили полномочия

Они будут по-прежнему занимать свои посты.

В Волгоградской области продлены полномочия ряда ключевых должностных лиц, возглавляющих важные направления регионального управления.

На новый срок полномочия продлены председателю комитета ветеринарии Галины Аликовой, которая отвечает за контроль в сфере ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия региона.

Также продолжит свою работу Валерий Андроник, управляющий делами администрации Волгоградской области, координирующий деятельность администрации и обеспечивающий ее бесперебойное функционирование.

На своем посту остается Александр Баженов, председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия, курирующий сохранение и реставрацию культурного наследия региона.

Анатолий Васильев продолжит руководить комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, реализуя стратегические проекты в транспортной сфере.

Юрий Груздо сохранит должность руководителя инспекции государственного строительного надзора, обеспечивая контроль за качеством строительных работ в регионе.

Руководитель представительства Волгоградской области в городе Москве Евгений Кучерявенко продолжит представлять интересы региона на федеральном уровне.

Елена Прохорова останется председателем комитета архитектуры и градостроительства, отвечая за развитие и планирование городской инфраструктуры.

Виктория Романова продолжит возглавлять комитет юстиции Волгоградской области, обеспечивая правовую поддержку и соблюдение законодательства в регионе.