Си Цзиньпин приказал остановить волну массовых убийств в КНР

11 ноября в городе Чжухай 62-летний мужчина по фамилии Фан въехал на внедорожнике в толпу людей около спортивного центра. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Его обнаружили в машине, где он наносил себе ножевые ранения в область шеи. Мужчину госпитализировали, он впал в кому.