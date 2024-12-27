СМИ: у Китая появился новый самолет-невидимка

Таинственный военный самолет появился в 13-ю годовщину выпуска истребителя-невидимки J-20, который состоялся через 13 лет после первого полета J-10, произведенного в Чэнду в марте 1998 года. Дата 26 декабря знаменует 131-й день рождения Мао Цзэдуна, основателя Коммунистической партии Китая.