СМИ: у Китая появился новый самолет-невидимка

Появление нового китайского самолета произошло на фоне ожесточенных дебатов о будущем авиации — пилотируемой против беспилотной — в США и за рубежом, пишет Axios.
На видео и фотографиях, заполонивших социальные сети, виден большой самолет с кабиной и треугольным крылом в форме ромба без вертикального оперения. Его конструкция предполагает использование стелс-технологий. Российские государственные СМИ усилили визуальные эффекты, окрестив его «белым императором».
Согласно Aviation Week, это очередной пример эволюции Китая как новатора в аэрокосмической отрасли.
Управление по рысканию, видимо, осуществляется с помощью разделенных рулей направления в стиле Northrop Grumman B-2. Двигатели питаются через один надфюзеляжный воздухозаборник и два подфюзеляжных воздухозаборника. Надфюзеляжный воздухозаборник оснащен сверхзвуковым воздухозаборником без дивертора, повышающим скрытность.
Большая подфюзеляжная часть самолета, вероятно, обеспечивает место для внутреннего отсека для оружия. Основные стойки шасси имеют «отличительную черту тяжелых истребителей-бомбардировщиков, таких как Су-34».
Испытательный полет над густонаселенной китайской территорией включал появление истребителя J-20S, который очевидно выполнял миссию преследования.
Размер и конструкция (нового самолета) позволяют предположить, что это долгожданный региональный бомбардировщик J/H-XX, разработанный для нанесения малозаметных высотных точных ударов по базам и, возможно, кораблям по всему Индо-Тихоокеанскому региону.
Но также нельзя исключать, что это прототип китайского истребителя 6-го поколения, добавил он.
Таинственный военный самолет появился в 13-ю годовщину выпуска истребителя-невидимки J-20, который состоялся через 13 лет после первого полета J-10, произведенного в Чэнду в марте 1998 года. Дата 26 декабря знаменует 131-й день рождения Мао Цзэдуна, основателя Коммунистической партии Китая.
Хотя китайские каналы официально не признали изображения, службы безопасности страны не прилагают усилий для цензурирования контента, размещенного десятками пользователей соцсетей.