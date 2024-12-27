На Кубани экс-сотрудницу минэкономики лишили имущества на 19 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По иску прокурора края в доход государства обращено имущество бывшего служащего министерства экономики Краснодарского края», — говорится в сообщении.
Прокуратура региона проконтролировала расходы бывшей служащей министерства экономики Кубани. Как выяснилось, на доходы, которые не были задекларированы, куплено имущество на 32 млн рублей. Часть реализовали до конца проверки. Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства.
Прикубанский районный суд Краснодара требования прокуратуры удовлетворил. В доход государства обращено девять объектов недвижимости площадью более 22 тысяч кв. метров. Кроме того, с экс-сотрудницы ведомства взыскали 12,9 млн рублей — стоимость отчужденного представителем власти имущества.
Теперь право собственности на недвижимость в Краснодаре и Северском районе принадлежит государству.