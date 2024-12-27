На Кубани экс-сотрудницу минэкономики лишили имущества на 19 млн рублей

Прокуратура региона проконтролировала расходы бывшей служащей министерства экономики Кубани. Как выяснилось, на доходы, которые не были задекларированы, куплено имущество на 32 млн рублей. Часть реализовали до конца проверки. Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства.