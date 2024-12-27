Эрдоган грозит уничтожить курдское ополчение в Сирии: реакция политиков и экспертов

Однако угрозы со стороны Эрдогана в адрес курдов звучат постоянно, а ситуация в регионе на практике значительно сложнее. Турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН отметил, что пока нет предпосылок считать, будто бы курдские формирования сложат свое оружие. Позиция их лидеров останется неизменной, пока вместе с ними в Сирии находятся американские войска. Курды пользуются покровительством США, и для Эрдогана в целом выгоднее договориться с ними, чем идти на путь прямой конфронтации с Отрядами народной самообороны.