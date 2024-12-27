Эрдоган грозит уничтожить курдское ополчение в Сирии: реакция политиков и экспертов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически выдвинул ультиматум курдским Отрядам народной самообороны, которые действуют в северных районах Сири. По словам турецкого лидера, у них остается выбор между сдачей оружия или полным уничтожением.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер, в свою очередь, выразил надежду, что пришедшие к власти в Дамаске силы сирийской оппозиции смогут взять под контроль те районы страны, где сегодня находятся формирования курдской самообороны. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не допустит существования военной угрозы со стороны курдов у своих границ.
Однако угрозы со стороны Эрдогана в адрес курдов звучат постоянно, а ситуация в регионе на практике значительно сложнее. Турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН отметил, что пока нет предпосылок считать, будто бы курдские формирования сложат свое оружие. Позиция их лидеров останется неизменной, пока вместе с ними в Сирии находятся американские войска. Курды пользуются покровительством США, и для Эрдогана в целом выгоднее договориться с ними, чем идти на путь прямой конфронтации с Отрядами народной самообороны.
Востоковед Андрей Онтиков назвал в разговоре с «Известиями» планы Вашингтона на курдов большой опасностью для Турции. Американские власти настроены на реализацию курдского проекта, что в перспективе может привести к созданию независимого Курдистана. По понятным причинам, это угрожает интересам Анкары на Ближнем Востоке. Этот проект поддерживает и Израиль, отметил политолог.