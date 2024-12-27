Глава Самары Носков поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

В пятницу, 27 декабря 2024 года, в России отмечается День спасателя. С профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравил глава Самары Иван Носков.
«Нужно обладать мужеством, силой воли и большим сердцем, чтобы практически ежедневно рисковать своей жизнью ради спасения других. Именно спасатели первыми прибывают туда, где случилась беда. Для них главное помочь и сохранить жизнь», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Он отметил, что часто имена героев остаются неизвестными даже спасенным и что от четкой и уверенной работы каждого звена МЧС зависит конечный результат, особенно, когда счет идет на минуты.
«Я поздравляю всех, кто трудится в структуре МЧС. Здоровья вам, счастья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и только хороших новостей!» — поздравил Иван Носков.