Глава Самары Носков поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

«Нужно обладать мужеством, силой воли и большим сердцем, чтобы практически ежедневно рисковать своей жизнью ради спасения других. Именно спасатели первыми прибывают туда, где случилась беда. Для них главное помочь и сохранить жизнь», — написал мэр в своем телеграм-канале.