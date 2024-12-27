Беларусь с 1 января присоединится к БРИКС как страна-партнер

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Беларусь с 1 января следующего года присоединится у БРИКС в качестве страны-партнера, сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве напомнили, что на состоявшемся
«С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве государств-партнеров присоединяются Беларусь, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан».
Там также отмечается, что все эти страны подтвердили свое согласие на приобретение такого статуса. При этом приглашения стать партнерами были направлены еще четырем государствам — об их ответах будет позже объявлено бразильским председательством в БРИКС.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности республики подключиться к БРИКС в качестве партнера. Министр иностранных дел Максим Рыженков передал данный документ послу РФ Борису Грызлову во время личной встречи. После этого республика стала считаться партнером объединения.
Объединение было БРИКС создано в 2006 году, его название (в английской версии — BRICS) составлено первых букв государств-создателей: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Сейчас в объединение входят РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.