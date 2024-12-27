Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Минюст России ограничил до 2026 года выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга по причине его работы с делами о гостайне, это первый подобный случай в стране, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта. В ходе проверки документов гражданина выяснилось, что в 2021 году на одном из судебных заседании он был ознакомлен с совершенно секретными сведениями, которые, по мнению экспертов, актуальны и на сегодняшний день. На основании этого министерством юстиции России принято решение об ограничении выезда из России гражданина до 2026 года», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время это «первое и единственное решение Минюста об ограничении выезда адвокату из России».
По его словам, это стало возможным после того, как в феврале 2024 года вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О государственной тайне» и инструкцию, в соответствии с которыми определены уполномоченный орган и порядок принятия решения об ограничении адвокатам права на выезд из России на срок до 5 лет со дня ознакомления со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями.