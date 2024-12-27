Минюст впервые ограничил выезд за рубеж адвокату из Екатеринбурга

«Весной текущего года адвокат из Екатеринбурга, специализирующийся на делах, связанных с государственной тайной, подал заявление на оформление заграничного паспорта. В ходе проверки документов гражданина выяснилось, что в 2021 году на одном из судебных заседании он был ознакомлен с совершенно секретными сведениями, которые, по мнению экспертов, актуальны и на сегодняшний день. На основании этого министерством юстиции России принято решение об ограничении выезда из России гражданина до 2026 года», — рассказал собеседник агентства.