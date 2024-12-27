Андрей Бочаров и депутаты Волгоградской облдумы подвели итоги совместной работы

«Речь идет об уже стартовавших проектах по созданию Всероссийского Центра нержавеющих и спецсталей, расширению мощностей введенного в строй в этом году Котельниковского горно-обогатительного комбината, а также о целом ряде инвестпроектов, которые только создаются и при этом уже сегодня относятся к проектам обеспечения технологического лидерства не только региона, но всей страны», — привел примеры губернатор, упомянув об активной работе региона по воплощению в жизнь проектов на территории Волгоградской области крупнейших госкорпораций, финансовых институтов и институтов развития.