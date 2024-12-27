Андрей Бочаров и депутаты Волгоградской облдумы подвели итоги совместной работы

В уходящем году после выборов в Волгоградской области был сформирован 7-й созыв региональной думы, который, как отметил Андрей Бочаров, приступил к работе активно и без раскачки. В декабре депутаты принимали участие в формировании главного финансового документа — бюджета Волгоградской области, а также содействовали завершению реализации проектов развития, намеченных на 2024 год.
«Принятый вами бюджет является сбалансированным, социально выраженным, нацеленным на развитие, совершенствование инфраструктуры, поддержку решений Президента Российской Федерации, выполнение задач специальной военной операции, поддержку участников спецоперации и членов их семей, — подчеркнул глава области. — Кроме того, рассчитываю, что принятое решение по представлению депутатскому корпусу органами исполнительной власти Волгоградской области результатов работы в предыдущий период, информирование о задачах и планах развития региона на ближайшее десятилетие позволило вам детально погрузиться как в текущую повестку, так и в вопросы стратегического развития».
Андрей Бочаров подчеркнул — задачи, стоящие перед Волгоградской областью в 2024 году, в том числе, социальные обязательства, в целом выполнены. Положительную динамику демонстрируют и основные макроэкономические показатели. Ожидается, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт достигнет 1,4 трлн рублей, став на 2% больше, чем в экономически успешном 2023 году и в 2 раза больше, чем в 2014 году.
«Но почивать на лаврах мы не будем, — отметил губернатор, — Хотя проведен по-настоящему огромный объем работ. Но для нас с вами он является отправной точкой для следующего этапа развития. Идем дальше и движемся только вперед».
Растут и доходы консолидированного бюджета Волгоградской области. Так, за 11 месяцев текущего года они составили сумму 188,5 млрд рублей, с приростом почти на 5% или на 8,8 млрд руб. к уровню аналогичного периода прошлого, 2023 года. Рост обеспечен за счет налогов — 138,8 млрд рублей, что на 6,6% или на 8,6 млрд руб. больше, чем за 11 мес. 2023 года.
Прирост показывают обрабатывающие производства, стабильность сохраняют сектора, обеспечивающие производство электроэнергии, газа и пара, а также водоснабжение и водоотведение. Начинает восстанавливаться сырьевой сектор. В промышленной отрасли, которая всегда была и остается основным источником доходов регионального бюджета, закладываются основные источники будущего долгосрочного роста и развития.
«Речь идет об уже стартовавших проектах по созданию Всероссийского Центра нержавеющих и спецсталей, расширению мощностей введенного в строй в этом году Котельниковского горно-обогатительного комбината, а также о целом ряде инвестпроектов, которые только создаются и при этом уже сегодня относятся к проектам обеспечения технологического лидерства не только региона, но всей страны», — привел примеры губернатор, упомянув об активной работе региона по воплощению в жизнь проектов на территории Волгоградской области крупнейших госкорпораций, финансовых институтов и институтов развития.
Следующей темой встречи стали достижения регионального АПК, который в 2024-м полностью выполнил задачи по обеспечению продовольственной безопасности, несмотря на сложные погодные и климатические условия. Отрасль не только сохраняет показатели, но и принимает активное участие в реализации ряда инновационных проектов, таких, как создание центра мелиорации; ведение селекционно-семеноводческой работы; развитие регионального зернокомплекса и многое другое.
Показала развитие в 2024 года и дорожно-транспортная сфера, в строй введены сразу два стратегических объекта федерального значения в составе международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг». Это первые этапы обхода Волгограда и Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Вместе с тем, продолжается строительство четырех путепроводов через железнодорожные пути, стартовали работы по обходу Нового Рогачика и ряд масштабных проектов компании РЖД.
Кроме того, по итогам текущего года в Волгоградской области планируется ввод в строй более 1 млн квадратных метров жилья.
«Это результат, к которому мы шли, реализуя целый ряд системных мер поддержки добросовестных застройщиков и стимулирования спроса, — озвучил Андрей Бочаров, — Далее продолжим работу в этом направлении, уделяя основное внимание задачам комплексного развития территорий».
Активно продолжают развиваться муниципальные образования. Намеченные планы реализованы в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, молодежной политике, туризме. Отмечен рост розничной торговли, общественного питания, услуг.
В 2024 году завершается шестилетний цикл реализации нацпроектов с общим объемом бюджетных ассигнований 209 млрд рублей. Более тысячи объектов сдано в Волгоградской области за этот период. Работу по 44-м федеральным проектам, входящим в структуру 12-ти новых национальных проектов, регион продолжит с января 2025 года.
«Все эти и другие положительные результаты, обеспеченные в 2024 году, во многом стали возможными благодаря нашему системному конструктивному взаимодействию и надежной законодательной поддержке со стороны депутатов 6-го и 7-го созывов Волгоградской областной Думы, благодаря поддержке жителей, и, конечно, поддержке Президента нашей страны, — подчеркнул Андрей Бочаров, — Мы и дальше продолжим совместную с вами, жителями, с предприятиями и организациями Волгоградской области работу по оказанию всесторонней поддержки и содействия Верховному Главнокомандующему, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Вооруженным Силам нашей страны в решении задач специальной военной операции, в поддержке участников СВО и членов их семей».
В 2025 году, объявленным Президентом России Год Защитника Отечества, Волгоградская область станет одним из центров больших торжеств — празднования 80-летия Великой Победы. Регион уже включился в эту работу.
В повестке региона остаются задачи по решению демографических задач, реализации молодежной политики, технологического развития, а также реализация комплексной программы перспективного развития Волгоградской области и муниципальных образований на период до 2034 года включительно.
«Сформирован перечень из 109 проектов развития Волгоградской области, который сейчас активно дополняется. Общий объем финансирования — порядка 2 трлн рублей, — отметил глава региона, — В 2024 году, несмотря на все объективные сложности, прежде всего на внешнем, международном контуре, мы вышли на плановую, уверенную реализацию намеченных задач. И в 2025 году должны сохранить уже набранные темпы».
Завершая встречу с депутатами, Андрей Бочаров поздравил всех жителей Волгоградской области региона с наступающими Новогодними праздниками и предстоящим Рождеством Христовым.