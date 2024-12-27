Новый генконсул КНР в Екатеринбурге отметил гостеприимство уральцев

Новый генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн поблагодарил градоначальника Алексея Орлова за теплый прием, а также отметил гостеприимство самого города и горожан. Об этом он заявил на встрече с мэром.
Он отметил, что только начинает осваиваться в столице Урала и ему нравятся и сам город, и его жители. И констатировал, что Екатеринбург — это промышленный центр, у которого есть мощный экономический потенциал.
«У города богатая собственная история и культура. Я уже успел посетить музеи с интересными экспозициями», — сказал Шисюн.
Орлов в свою очередь подчеркнул, что Екатеринбург всегда открыт и для диалога, и для совместных новых инициатив, ориентированных на укрепление связей. Напомним, Ло Шисюн приступил к работе в Екатеринбурге в ноябре.