Комиссия по ЧС выделит 115 миллионов леев на ликвидацию последствий ливней

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям на своем заседании в пятницу распорядилась выделить из Интервенционного фонда правительства около 115 миллионов леев на ликвидацию последствий ливней, которые прошли в Молдове с июня по сентябрь 2024 года.