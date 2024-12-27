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Комиссия по ЧС выделит 115 миллионов леев на ликвидацию последствий ливней

На заседании комиссии по ЧС под председательством премьер-министра было принято решение о выделении средств для ликвидации последствий ливней этого лета.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям на своем заседании в пятницу распорядилась выделить из Интервенционного фонда правительства около 115 миллионов леев на ликвидацию последствий ливней, которые прошли в Молдове с июня по сентябрь 2024 года.

Согласно решению, финансовые средства в размере 114 миллионов 758 тысяч леев будут выделены для 54 населенных пунктов, пострадавших от проливных дождей с сильным ветром и градом летом и осенью текущего года. Это населенные пункты Резинского, Хынчештского, Флорештского, Теленештского, Яловенского, Страшенского, Кантемирского и Леовского районов.

За счет этих средств предстоит отремонтировать около 160 километров поврежденных дорог общего пользования, 20 поврежденных мостов и водостоков, а также восстановить крыши некоторых учебных заведений.

Также поддержку получит 21 домохозяйство из коммуны Кания и села Стояновка Кантемирского района, пострадавших от проливных дождей 14 сентября 2024 года. Для этой цели будет выделено 282 тысячи леев и 49,93 тысячи леев соответственно.

Ранее местные публичные администрации выделили из местных резервных фондов более 3,5 миллиона леев на частичную ликвидацию последствий проливных дождей.