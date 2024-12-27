Токаев заверил Алиева в объективности расследования ЧП в Актау

АСТАНА, 27 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева, что Астана приложит все усилия для обеспечения объективного выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Актау, сообщает в пятницу пресс-служба президента Казахстана.
Между Токаевым и Алиевым состоялся телефонный разговор.
«Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.