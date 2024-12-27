В Молдавии предложили Приднестровью покупать газ на рынке

«Возможно, чтобы “Тираспольтрансгаз” закупал газ на рынке. На заседании министерства энергетики мы обратили внимание предприятия “Тираспольтрансгаз” на то, чтобы они подготовились и изучили рынок. Нужно знать, как закупать природный газ, какой объем нужен, как это делается, на сколько дней заранее этот объем анонсируется, как составляется тендерная документация, как оформляется банковская гарантия для закупки газа».