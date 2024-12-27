2024 год стал знаковым для Крыма — политолог

«Мы понимали, что, оказавшись в России, будем жить лучше. Жить так, что не будет стыдно за то, что ты делаешь. И в течение 10 лет прошли огромный путь. В том числе с точки зрения и развития региона, добились многих результатов и построили много того, что при Украине не только не могли, но даже не смели желать».