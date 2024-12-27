2024 год стал знаковым для Крыма — политолог

По его мнению, уходящий год стал знаковым с точки зрения ряда общественно-политических событий как всероссийского, так и крымского масштаба.
«Это выборы президента, на которых Владимир Путин в очередной раз получил подавляющее большинство голосов избирателей. Его победа даже у наших зарубежных “доброжелателей” не вызвала особого возмущения: многие вынуждены были признать, что Путин — безоговорочный лидер», — сказал Петров.
Доказательством доверия крымчан к власти как всей страны, так и республики, стали и выборы в Крыму депутатов всех уровней, в ходе которых представители правящей партии одержали победу в своих округах и по спискам, добавил политолог.
«То, что мы действительно идем правильным путем, подтвердили наши местные выборы. И естественным стало то, что главой республики в очередной раз стал Сергей Валерьевич Аксенов, доверие к которому остается на прежнем уровне. И в ближайшее время кандидатов на этот пост, способных преодолеть 50% барьер, мы вряд ли обнаружим», — прокомментировал Петров.
Он отметил также, что 2024 год стал для Крыма знаковым с точки зрения подведения итогов, поскольку на него выпала 10-я годовщина воссоединения республики с Российской Федерацией.
«Мы понимали, что, оказавшись в России, будем жить лучше. Жить так, что не будет стыдно за то, что ты делаешь. И в течение 10 лет прошли огромный путь. В том числе с точки зрения и развития региона, добились многих результатов и построили много того, что при Украине не только не могли, но даже не смели желать».