В Молдавии пообещали создать независимую инфраструктуру электроснабжения

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.