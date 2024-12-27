В Молдавии пообещали создать независимую инфраструктуру электроснабжения

КИШИНЕВ, 27 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан на заседании с представителями бизнес-среды заявил, что до конца следующего года в республике появится независимая инфраструктура электроснабжения.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.
«Закупка электроэнергии в аварийном режиме потребует более высоких затрат. В долгосрочной перспективе нам необходимо приспособиться к рыночной цене на электроэнергию, как это произошло с природным газом. К концу 2025 года у нас будет независимая инфраструктура электроснабжения».
По его словам, власти изучают все возможные способы экономии, поскольку сложно предсказать, насколько подорожают энергоресурсы. В связи с этим он призвал предпринимателей рассмотреть возможность перевода некоторых производственных операций на ночное время, чтобы ограничить потребление энергии в часы пик.
Речан отметил, что правительство подготовило все технические сценарии для обеспечения энергоснабжения, но также необходимо реализовать меры по экономии энергоресурсов.